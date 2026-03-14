Mayor of Kingstown, David Morse sfida Jeremy Renner nell'ultima stagione: cosa ci aspetta Iniziate a Pittsburgh le riprese del quinto capitolo della serie di Taylor Sheridan, Mayor of Kingstown

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

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Paramount+ ha annunciato l’inizio delle riprese a Pittsburgh, in Pennsylvania, della quinta e ultima stagione di Mayor of Kingstown, il drama creato da Taylor Sheridan e Hugh Dillon. La serie, che vede protagonisti Jeremy Renner ed Edie Falco, si prepara così a chiudere definitivamente il racconto della città governata dagli equilibri fragili tra criminalità, potere e istituzioni. La novità principale del cast è l’ingresso di David Morse, candidato agli Emmy e ai Tony Award, che sarà regular nella stagione finale.

Arriva Russell Hardy

Morse interpreterà Russell Hardy, un agente esperto dell’FBI inviato a Kingstown dopo l’omicidio di Tracy e la vendetta messa in atto da Mike McLusky (Renner) e dal fratello Kyle (Taylor Handley) contro Callahan. Hardy arriva in città con un obiettivo preciso: trovare il "fuggitivo" Callahan e riportare ordine. Uomo di legge rigoroso, minaccia però di portare alla luce i segreti e i compromessi di Mike, mettendo a rischio l’equilibrio di potere che tiene insieme la comunità. Accanto a Renner, Falco e Morse, nel cast della stagione conclusiva figurano Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa e Derek Webster. Torneranno anche Necar Zadegan, Nichole Galicia e Lennie James. La quinta stagione sarà composta da otto episodi.

Con l’arrivo di Hardy, la stagione finale promette di spostare ancora di più l’attenzione sul conflitto tra legge e compromesso, mettendo Mike di fronte a un avversario che non appartiene al mondo criminale ma a quello istituzionale. La resa dei conti a Kingstown è appena cominciata.

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Un ruolo importante per David Morse

Per David Morse si tratta di un ruolo di peso in una serie che ha costruito il proprio successo su tensione politica e conflitti morali. L’attore è attualmente nel cast di We Were Liars su Prime Video e ha recitato in entrambe le stagioni di The Last Thing He Told Me su Apple TV+, oltre che nel film Looking Through Water. In carriera ha ottenuto nomination agli Emmy per House e John Adams e ai Tony Award per How I Learned To Drive e per il revival di The Iceman Cometh. Tra i suoi altri lavori figurano The Green Mile, The Hurt Locker, World War Z, The Morning Show e True Detective.

Mayor of Kingstown è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. Tra i produttori esecutivi figurano Sheridan, Dillon, Renner, Antoine Fuqua e Dave Erickson, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Le prime quattro stagioni sono disponibili in streaming su Paramount+.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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