Mayor of Kingstown, David Morse sfida Jeremy Renner nell'ultima stagione: cosa ci aspetta
Iniziate a Pittsburgh le riprese del quinto capitolo della serie di Taylor Sheridan, Mayor of Kingstown
Paramount+ ha annunciato l’inizio delle riprese a Pittsburgh, in Pennsylvania, della quinta e ultima stagione di Mayor of Kingstown, il drama creato da Taylor Sheridan e Hugh Dillon. La serie, che vede protagonisti Jeremy Renner ed Edie Falco, si prepara così a chiudere definitivamente il racconto della città governata dagli equilibri fragili tra criminalità, potere e istituzioni. La novità principale del cast è l’ingresso di David Morse, candidato agli Emmy e ai Tony Award, che sarà regular nella stagione finale.
Arriva Russell Hardy
Morse interpreterà Russell Hardy, un agente esperto dell’FBI inviato a Kingstown dopo l’omicidio di Tracy e la vendetta messa in atto da Mike McLusky (Renner) e dal fratello Kyle (Taylor Handley) contro Callahan. Hardy arriva in città con un obiettivo preciso: trovare il "fuggitivo" Callahan e riportare ordine. Uomo di legge rigoroso, minaccia però di portare alla luce i segreti e i compromessi di Mike, mettendo a rischio l’equilibrio di potere che tiene insieme la comunità. Accanto a Renner, Falco e Morse, nel cast della stagione conclusiva figurano Laura Benanti, Hugh Dillon, Taylor Handley, Tobi Bamtefa e Derek Webster. Torneranno anche Necar Zadegan, Nichole Galicia e Lennie James. La quinta stagione sarà composta da otto episodi.
Con l’arrivo di Hardy, la stagione finale promette di spostare ancora di più l’attenzione sul conflitto tra legge e compromesso, mettendo Mike di fronte a un avversario che non appartiene al mondo criminale ma a quello istituzionale. La resa dei conti a Kingstown è appena cominciata.
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Un ruolo importante per David Morse
Per David Morse si tratta di un ruolo di peso in una serie che ha costruito il proprio successo su tensione politica e conflitti morali. L’attore è attualmente nel cast di We Were Liars su Prime Video e ha recitato in entrambe le stagioni di The Last Thing He Told Me su Apple TV+, oltre che nel film Looking Through Water. In carriera ha ottenuto nomination agli Emmy per House e John Adams e ai Tony Award per How I Learned To Drive e per il revival di The Iceman Cometh. Tra i suoi altri lavori figurano The Green Mile, The Hurt Locker, World War Z, The Morning Show e True Detective.
Mayor of Kingstown è prodotta da Paramount Television Studios, 101 Studios e Bosque Ranch Productions. Tra i produttori esecutivi figurano Sheridan, Dillon, Renner, Antoine Fuqua e Dave Erickson, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Le prime quattro stagioni sono disponibili in streaming su Paramount+.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
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