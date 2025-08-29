Trova nel Magazine
Maya Sansa: chi è il compagno (famoso) dell’attrice, i figli e la vita a Parigi

Da tempo legata all’attore canadese Fabrice Scott, la protagonista de ‘Le mie ragazze di carta’ vive in Francia con la figlia Talitha: la vita privata

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Da oltre di vent’anni una delle attrici più prolifiche del cinema nostrano, Maya Sansa vanta più di 40 pellicole all’attivo tra Italia e Francia. L’attrice romana classe 1975 oggi vive a Parigi insieme al compagno Fabrice Scott, attore a cui è da tempo legata e con il quale ha anche avuto una figlia. Scopriamo tutta la loro storia.

Chi è Fabrice Scott, il compagno di Maya Sansa

Nato a Montreal nel 1970, Fabrice Scott ha studiato recitazione presso il Drama Centre di Londra, proprio come la sua attuale compagna Maya Sansa (che a 18 anni lasciò Roma per studiare nella capitale del Regno Unito). Dopo gli esordi in vari cortometraggi sul finire degli anni Novanta, l’attore canadese sbarca anche al cinema e prende parte a pellicole importanti come Marie Antoinette (diretto da Sophia Coppola nel 2006), The International (2007) e alla seconda stagione della miniserie televisiva Karol. In carriera collaborerà anche con vari registi italiani (come Marco Bellocchio per Bella Addormentata, a cui partecipò anche Maya Sansa) e sarà in numerose produzioni francesi. Oggi vive in Francia, a Parigi, insieme a Maya e – proprio come la sua compagna – fa spesso tappa nel nostro Paese. È anche insegnante ai Cours Florent (nel dipartimento ‘Acting in English’) nella capitale francese e lavora

La storia d’amore con Maya Sansa e la figlia

Ormai da tempo Maya Sansa fa coppia con il compagno e collega Fabrice Scott. I due hanno anche avuto una figlia, Talitha, nata nel 2014, che oggi vive a Parigi. "Io sto bene se sento che è allegra col papà. Fabrice dice che quando non ci sono è diversa. Felice e serena lo stesso, ma senza quella cosa esplosiva che c’è quando siamo tutti e tre insieme" spiegò l’attrice a Marie Claire, in una delle rare interviste in cui si è aperta sulla sua vita privata: "Prendo un libro e lo leggo, registro un capitolo a sera e poi il papà glielo fa sentire. Così non si sente in dovere di interagire con me. Ascolta tranquilla". Come raccontato dall’attrice, Talitha ha frequentato una scuola pubblica parigina che segue il metodo pedagogico di Célestin Freinet, basato su collaborazione e lavoro comune tra bambini per tutto l’asilo e le elementari.

Programmi

