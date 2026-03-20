Maya Hawke travolta da un nuovo mistero dopo Stranger Things: Netflix l'ha scelta per una storia agghiacciante
Maya Hawke, nota come Robin di Stranger Things, torna su Netflix come protagonista di una nuova serie TV che la trasforma in detective
Stranger Things si è conclusa, ma Maya Hawke non ha ancora intenzione di lasciare Netflix. L’attrice, che interpretava Robin, è pronta a recitare nel nuovo progetto The God of the Woods, basata sul romanzo bestseller del New York Times di Liz Moore. Si tratta di una serie drammatica multigenerazionale, ambientata sui monti Adirondack, che ha come produttrici e co-showrunner Liz Hannah e Liz Moore.
Dopo Stanger Things una nuova indagine su Netflix per Maya Hawke
La serie segue la misteriosa scomparsa dell’adolescente Barbara Van Laar dal campo estivo della sua famiglia, a cui segue una tragedia avvenuta in precedenza, suggerendo una possibile connessione tra i due eventi. Il racconto, che si addentra negli oscuri segreti e nelle tensioni di classe della famiglia Van Laar, mostrerà come la loro ricchezza e influenza si sgretolino, svelando le problematiche conseguenze dell’autorità e del suo abuso.
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Hawke, che entra a far parte del cast fisso, interpreterà Judy Luptack, una donna intelligente e determinata, nonché la prima investigatrice donna del Bureau of Criminal Investigation, un dipartimento a prevalenza maschile. Le verrà affidato il compito di indagare sulla scomparsa di una ragazza.
Gli ultimi e i prossimi lavori di Maya Hawke al cinema e non solo
Nota per il suo ruolo di Robin Buckley in Stranger Things, Maya Hawke ha recentemente presentato in anteprima Wishful Thinking al SXSW, una commedia romantica di Graham Parkes, in cui recita al fianco di Lewis Pullman, che si preannuncia innovativa e capace di mescolare i generi. Alla première, il film è stato premiato con il Gran Premio della Giuria per il Miglior Lungometraggio Narrativo. Hawke ha anche prestato la voce al personaggio di Ansia in Inside Out 2 (versione inglese) ed è conosciuta per Wildcat, diretto da suo padre, Ethan Hawke. Prossimamente la vedremo in Hunger Games: L’alba della mietitura. L’attrice, che si è sposata di recente con il musicista Christian Lee Hutson, è anche in attesa dell’uscita del suo album con Maitreya Corso, prevista per il 1° maggio
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