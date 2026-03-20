Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Maya Hawke travolta da un nuovo mistero dopo Stranger Things: Netflix l'ha scelta per una storia agghiacciante

Maya Hawke, nota come Robin di Stranger Things, torna su Netflix come protagonista di una nuova serie TV che la trasforma in detective

Maya Hawke diventa detective in una nuova serie Netflix dopo Stranger Things
Netflix

Stranger Things si è conclusa, ma Maya Hawke non ha ancora intenzione di lasciare Netflix. L’attrice, che interpretava Robin, è pronta a recitare nel nuovo progetto The God of the Woods, basata sul romanzo bestseller del New York Times di Liz Moore. Si tratta di una serie drammatica multigenerazionale, ambientata sui monti Adirondack, che ha come produttrici e co-showrunner Liz Hannah e Liz Moore.

Dopo Stanger Things una nuova indagine su Netflix per Maya Hawke

La serie segue la misteriosa scomparsa dell’adolescente Barbara Van Laar dal campo estivo della sua famiglia, a cui segue una tragedia avvenuta in precedenza, suggerendo una possibile connessione tra i due eventi. Il racconto, che si addentra negli oscuri segreti e nelle tensioni di classe della famiglia Van Laar, mostrerà come la loro ricchezza e influenza si sgretolino, svelando le problematiche conseguenze dell’autorità e del suo abuso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Hawke, che entra a far parte del cast fisso, interpreterà Judy Luptack, una donna intelligente e determinata, nonché la prima investigatrice donna del Bureau of Criminal Investigation, un dipartimento a prevalenza maschile. Le verrà affidato il compito di indagare sulla scomparsa di una ragazza.

Gli ultimi e i prossimi lavori di Maya Hawke al cinema e non solo

Nota per il suo ruolo di Robin Buckley in Stranger Things, Maya Hawke ha recentemente presentato in anteprima Wishful Thinking al SXSW, una commedia romantica di Graham Parkes, in cui recita al fianco di Lewis Pullman, che si preannuncia innovativa e capace di mescolare i generi. Alla première, il film è stato premiato con il Gran Premio della Giuria per il Miglior Lungometraggio Narrativo. Hawke ha anche prestato la voce al personaggio di Ansia in Inside Out 2 (versione inglese) ed è conosciuta per Wildcat, diretto da suo padre, Ethan Hawke. Prossimamente la vedremo in Hunger Games: L’alba della mietitura. L’attrice, che si è sposata di recente con il musicista Christian Lee Hutson, è anche in attesa dell’uscita del suo album con Maitreya Corso, prevista per il 1° maggio

Potrebbe interessarti anche

Maya Hawke si sposa a New York e riunisce a sorpresa il cast di Stranger Things

Maya Hawke si sposa e riunisce a sorpresa il cast di Stranger Things: le foto scatenano l'entusiasmo dei fan

Maya Hawke ha sposato il musicista Christian Lee Hutson con una cerimonia a sorpresa...
Gaten Matarazzo protagonista assoluto dopo Stranger Things: il suo nuovo film è una vera odissea

Gaten Matarazzo dimentica Stranger Things e vive una vera odissea nel primo film da protagonista assoluto

Gaten Matarazzo dimentica l'iconico ruolo di Dustin Henderson in Stranger Things nel...
Netflix punta tutto su Andrew Scott ed Emily Blunt: annunciato progetto bomba

Netflix firma il colpo dell’anno: Andrew Scott ed Emily Blunt insieme per la prima volta sullo schermo: ecco perché

Netflix unisce le forze con Andrew Scott ed Emily Blunt per un nuovo e importante pr...
La nuova serie tv dei fratelli Duffer è già spettacolo: il legame con Stranger Things e le prime immagini

I Duffer Brothers vi faranno dimenticare Stranger Things, la nuova serie è già spettacolo: le prime immagini

The Boroughs è come Stranger Things, ma con un gruppo di anziani: ecco tutto quel ch...
Winona Ryder stava per dire no a Stranger Things: svelato l'ultimatum ai Duffer

Winona Ryder e il no a Stranger Things: svelata la condizione shock imposta ai fratelli Duffer

Winona Ryder avrebbe potuto non essere in Stranger Things: l'attrice, prima di inizi...
Stranger Things, il primo trailer dello spin-off Tales from '85 ci riporta ad Hawkins

Stranger Things non è ancora finita: Hopper minaccia Mike nel primo trailer dello spin-off Tales from '85

Diamo un primo sguardo allo spin-off animato di Stranger Things, in arrivo alla fine...
Mercoledì 3, una star di Stranger Things si unisce al cast della serie Netflix: il trailer di annuncio

Mercoledì 3, una star di Stranger Things si unisce a Eva Green nel cast: grandi sorprese nella serie Netflix

La produzione della stagione 3 del successo Netflix è ufficialmente cominciata: ecco...
lilyallen

Stranger Things, Lily Allen smaschera David Harbour: il revenge dress con tutte le ‘corna’ dell'ex marito

Durante il tour West End Woman, Lily Allen trasforma il dolore per la rottura con l’...
Nella nuova serie dei Fratelli Duffer la promessa del "per sempre" è il vero orrore del matrimonio: il trailer

La nuova serie dei Fratelli Duffer da brividi: altro che Stranger Things!

La nuova serie Something very bad is going to happen, creata dalle menti dietro Stra...

Enel

Mobilità elettrica sostenibile

Ricaricare in casa con tariffe dedicate e noleggio all-inclusive

LEGGI

Personaggi

Gaten Matarazzo

Gaten Matarazzo
Mara Sattei

Mara Sattei
Noah Schnapp

Noah Schnapp
Finn Wolfhard

Finn Wolfhard

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963