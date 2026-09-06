Maxton Hall 3, quando esce su Prime Video l'ultima stagione della serie: Ruby e James più uniti che mai Prime Video ha finalmente svelato quando uscirà la stagione conclusiva della serie young adult tedesca, diventata uno dei fenomeni più virali della piattaforma

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Sta per arrivare il momento di dare l’addio a Ruby Bell e James Beaufort: il 9 dicembre 2026 uscirà infatti la stagione 3 di Maxton Hall, serie young adult tedesca distribuita in streaming su Prime Video. La terza e ultima tornata di episodi riporterà sullo schermo gli amati Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, pronti a salutare per l’ultima volta i numerosi fan. L’annuncio arriva anche assieme all’ufficializzazione della durata: la stagione 3 di Maxton Hall sarà composta da 6 episodi.

Quando esce la stagione 3 di Maxton Hall

Il capitolo conclusivo di Maxton Hall, serie tedesca young adult che ha appassionato milioni di spettatori in tutto il mondo, arriverà in streaming su Prime Video il 9 dicembre 2026. Sei episodi che concluderanno la storia di Ruby e James. Il conto alla rovescia dei fan può davvero cominciare: un’attesa che potrebbe anche presto essere ripagata da un primo teaser trailer ufficiale. Al momento non c’è certezza su una data di rilascio per le prime anticipazioni, ma vi terremo senza dubbio aggiornati.

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La stagione 3 dello show è nuovamente tratta dai romanzi di Mona Kasten e, in particolare, da Save Us, terzo e conclusivo volume della trilogia bestseller pubblicata in Italia da LYX. Stando alla sinossi ufficiale: "Ruby è stata sospesa dal Maxton Hall College e il suo sogno di frequentare Oxford rischia di sfumare proprio quando sembrava più vicino. La ragazza non vuole però arrendersi e al suo fianco ci sarà James, pronto ad aiutarla a dimostrare la propria innocenza. La loro alleanza li porterà sempre più vicini alla verità, ma scoprire cosa è realmente accaduto potrebbe avere conseguenze devastanti. Le amicizie verranno messe a dura prova e alcuni segreti rimasti nascosti fino a questo momento saranno finalmente portati alla luce. Ruby e James dovranno quindi affrontare non soltanto ciò che accade intorno a loro, ma anche le proprie paure e le conseguenze delle loro scelte". La domanda che accompagnerà l’intera stagione sarà inevitabile: l’amore tra Ruby e James riuscirà a resistere a tutto?

Chi arriva e chi torna nel cast della stagione 3 di Maxton Hall

Oltre ovviamente a Ruby e James, torneranno molti dei personaggi che hanno accompagnato la storia nelle prime stagioni di Maxton Hall. Nel cast della terza stagione ritroveremo i già citati Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung, insieme a Sonja Weißer nel ruolo di Lydia, Eidin Jalali come Graham, Ben Felipe come Cyril, Fedja van Huêt nei panni di Mortimer e Runa Greiner nel ruolo di Ember. Torneranno inoltre Justus Riesner come Alistair, Govinda Gabriel come Kesh, Andrea Guo come Lin, Frederic Balonier come Kieran, Eli Riccardi come Elaine e Dagny Dewath come Ophelia.

Il team di produzione include Martin Schreier alla regia, Sandra Stöckmann e Ceylan Yildirim, che sono le head writer della terza stagione, mentre la sceneggiatura vede coinvolte Marlene Melchior, Catharina Junk e Aylin Kockler. Vi ricordiamo che la stagione 3 di Maxton Hall, l’ultima della serie, uscirà in esclusiva in streaming su Prime Video il 9 dicembre 2026.

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