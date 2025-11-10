Maxton Hall 2, torna la passione tra Ruby e James tra colpi di scena e vendette: che succede Il teen drama più amato d’Europa torna su Prime Video: gli indimenticabili Ruby e James affrontano nuovi segreti, passioni e colpi di scena a Maxton Hall.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Il grande e travolgente successo della prima stagione, ha portato i fan a seguire impazienti un countdown per vedere la seconda e scoprire cosa accadrà a Ruby e a James. Avete capito di cosa stiamo parlando? Ma di Maxton Hall 2 – Il Mondo Tra di Noi, la serie in streaming su Amazon Prime Video che ha conquistato milioni di persone con i suoi colpi di scena e una storia avvincente (una di quelle che piace maggiormente alle ragazze, per intenderci). Ma quindi, cosa ci aspetta in questi nuovi episodi? Quando usciranno in Italia quelli mancanti? Proseguite la lettura per avere tutte le riposte che state cercando.

Maxton Hall 2, di cosa parla la seconda stagione: trama e quando escono gli altri episodi in Italia

Dopo il grande successo della prima stagione, Maxton Hall 2 torna su Amazon Prime Video con nuovi episodi intriganti. La serie, tratta dai romanzi di Mona Kasten, riprende dopo il drammatico finale della prima stagione. James, distrutto dal dolore per la morte della madre Cordelia, cade in un periodo di autodistruzione fatto di alcol, droghe e un flirt con Elaine Ellington, la ragazza che suo padre vorrebbe fargli sposare e sorella del suo amico Alistair (Justus Riesner). Quando Ruby e Lydia lo trovano in quelle condizioni, Ruby resta sconvolta: pur comprendendo la sofferenza di James, non riesce a perdonarlo per il tradimento. La storia d’amore tra la studentessa modello di umili origini riparte così quasi da capo. James deve riconquistare la fiducia di Ruby, che nel frattempo affronta le sfide del suo ruolo di presidente del comitato scolastico. Lydia, invece, è alle prese con una gravidanza inaspettata e con i sentimenti per il professor Sutton (Eidin Jalali).

Sul fronte opposto, il padre di James, Mortimer Beaufort, dopo aver sposato l’erede di una prestigiosa casa di moda, è più determinato che mai a controllare la vita dei figli e a vendicarsi di Ruby, proprio come aveva promesso. Ma veniamo alla parte che interessa a tutti: quando escono gli episodi mancanti e a che ora verranno trasmessi in Italia. La seconda stagione, infatti, sarà disponibile su Prime Video con cadenza settimanale, per un totale di sei episodi. In Italia, i primi tre sono già online dal 7 novembre:

7 novembre 2025 – Episodi 1, 2 e 3

14 novembre 2025 – Episodio 4

21 novembre 2025 – Episodio 5

28 novembre 2025 – Episodio 6 (finale di stagione)

Come si è conclusa la prima stagione (con SPOILER) e dove vederla in streaming

Nel finale della prima stagione di Maxton Hall – Il Mondo Tra di Noi, Lydia e il professore Sutton scoprono di essere davvero innamorati, ma si allontanano per le differenze sociali e la pressione del padre di lei. Lydia, inoltre, scopre di essere incinta e deve affrontare il dilemma tra il suo futuro a Oxford, la gestione dell’azienda di famiglia e il bambino. Nel frattempo, Ruby e James vivono una storia d’amore ostacolata dal padre di lui, che vuole proteggerla dalla ricchezza della famiglia. Dopo incomprensioni e separazioni, i due si ritrovano a Oxford insieme. James decide però di rinunciare all’ammissione a Oxford per seguire le proprie passioni, mentre affronta anche il dolore per la morte della madre e i conflitti con il padre. Trovate la prima stagione e i nuovi episodi della seconda in streaming su Prime Video.

