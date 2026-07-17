Max Pezzali ‘sbanca’ anche Locarno: l’ultima tappa (da record) del suo tour nostalgia. E prepara già un 2027 in grande stile nei palasport L'ex frontman degli 883 ha chiuso idealmente la sua estate negli stadi con uno spettacolo 'sui generis' in piazza. E adesso punta ai palasport il prossimo anno.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Max Pezzali non si ferma agli stadi. Dopo aver chiuso con un doppio sold out a San Siro il tour italiano più venduto del 2026, l’operazione nostalgia di Max Forever ha avuto un ultimo, simbolico capitolo a Locarno, dentro la cornice di Moon+Stars. Piazza Grande si è trasformata nella prosecuzione naturale del ‘tempio del calcio’ milanese: stessa storia, stesso posto (anche se in Svizzera), stesso bar immaginario dove le canzoni degli 883 continuano ad azzerare le differenze generazionali. E intanto Max prepara già il tour 2027 nei palasport. Ecco tutti i dettagli.

Max Pezzali, l’ultima tappa estiva del ‘tour nostalgia’ 2026 a Locarno

Al Moon+Stars di Locarno, davanti a circa 7.000 persone, Max Pezzali ha portato quel "senso di festa che vola e che va sopra tutta la città, nella lunga estate caldissima", citando direttamente le sue parole per descrivere una serata che ha rievocato al solito i gettonatissimi anni Novanta. Piazza Grande è diventata così una festa a cielo aperto dove si è ballato, cantato e ci si è abbracciati tra fan, tra momenti di puri delirio e immancabili attimi di romanticismo (come quel ragazzo che ha videochiamato la fidanzata a letto, per dedicarle "Una canzone d’amore" sotto il cielo stellato).

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La serata è stata segnata anche da piccoli incidenti trasformati in momenti iconici: un microfono che non funzionava all’ingresso, costringendo Max a tornare dietro le quinte e rifare tutto, e un temporale che ha sfiorato Locarno con raffiche di vento, fermando per dieci minuti lo show per mettere in sicurezza il palco. Insomma, tra attimi memorabili e fan in delirio, la piccola piazza di Locarno ha suggellato l’ultimo momento estivo di Max dopo l’exploit negli stadi. Aprendo ufficialmente, idealmente, i giochi per la prossima stagione di concerti.

Il tour dei record di Max Pezzali e il gran finale a Milano

Il concerto di Locarno è arrivato, come detto, a pochi giorni dal gran finale negli stadi italiani: 15 date, oltre 680.000 spettatori, diversi sold out e il titolo di tour più venduto del 2026. Il viaggio di Max Forever – Gli anni d’oro ha attraversato Torino, Napoli, Roma, Bologna, Messina, Bari, Padova e infine Milano, dove il doppio San Siro dell’11 e 12 luglio ha chiuso la stagione negli stadi con un’esplosione senza precedenti.

Pezzali stesso ha parlato di "operazione memoria", riferendosi al racconto degli anni ’90 costruito non solo sulla scaletta, ma anche visivamente con un immaginario fatto di cubi di Rubik, walkman giganti, floppy disk e citazioni televisive, da Festivalbar a Bim Bum Bam. E il dato che colpisce, al di là dei numeri, è la composizione del pubblico: famiglie intere, dai cinquantenni che hanno vissuto le canzoni in tempo reale ai ventenni che le hanno scoperte da poco, ma le cantano all’unisono come niente fosse.

Le date del tour Max Forever 2027

Adesso al viaggio negli stadi seguirà un nuovo show nei palasport, che punta a ricreare l’atmosfera dei bar di provincia, luogo simbolico di molte delle canzoni più memorabili degli 883. Ecco le prime tappe annunciate tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027:

Pesaro , Vitrifrigo Arena, il 19 dicembre 2026

, Vitrifrigo Arena, il Residency milanese all’Unipol Dome Milano Santa Giulia: 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026, più 3 e 4 gennaio 2027

Otto serate al Palazzo dello Sport di Roma : 16, 17, 19, 20, 22 e 23 gennaio 2027 (sold out), cui si aggiungono il 25 e 26 gennaio

Bologna , Unipol Arena, il 6 febbraio 2027 , più una seconda data il 5 febbraio 2027 appena annunciata

Torino , Inalpi Arena, con tre date l’11, il 13 (già sold out) e il 14 marzo 2027

Firenze, Mandela Forum, il 21 e 22 febbraio 2027.

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