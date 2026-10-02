Max Pezzali, la nuova canzone (speciale) per Mauro Repetto e gli 883: “Mi sono accorto che parlava di me e lui” In attesa della nuova serie Sky, il cantante ha pubblicato un brano inedito dedicato all'amicizia con l'ex collega. E presto arriveranno album e nuovo tour nei palasport.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

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Max Pezzali torna con una canzone speciale, che parla di amicizia (diventata musica) e di due ragazzi di Pavia che hanno cambiato la traiettoria del pop italiano. Da oggi, venerdì 2 ottobre 2026, è disponibile "Le_Ali", nuovo singolo dedicato idealmente al legame con Mauro Repetto e alla nascita degli 883. Un brano che entrerà anche nella colonna sonora della seconda stagione di "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883", disponibile dal 9 ottobre su Sky e NOW. E che anticipa "MAX FOREVER VOL.2 – L’ALBUM", disco in uscita il 30 ottobre. Per Pezzali, è uno dei due inediti scelti per il nuovo progetto, e un inno all’amicizia con Repetto, co-creatore dei successi intramontabili degli 883. Ecco tutti i dettagli.

Max Pezzali, il nuovo singolo ‘Le_Ali’ dedicato a Mauro Repetto

A pochi giorni dal debutto della serie "Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883", ecco il nuovo singolo firmato da Max Pezzali, "Le_Ali", disponibile da oggi su tutte le piattaforme e in radio. Inserito nella colonna sonora della seconda stagione del successo di Sky, il pezzo torna alle origini degli 883, raccontando la storia e i sogni di due ragazzi di provincia con la voglia di cambiare il mondo. E infatti nell’immagine promo della canzone, non a caso, compare proprio Pezzali che tira fuori i quadernetti degli 883 da uno scatolone. Per un tuffo negli inizi che è anche una riflessione sul percorso che lo ha portato fin qui.

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È un brano nostalgico e potente, ricco di passioni e felici illusioni, che in fondo si configura come un omaggio al compagno di mille avventure di Max. "Nel lavorarla", ha spiegato infatti il cantante a proposito della canzone, "giorno dopo giorno mi son reso conto che stavo fondamentalmente parlando di me e Mauro, una storia che ha appassionato, emozionato e incuriosito molti nel corso degli ultimi 34 anni".

"Le_Ali" gioca anche con un doppio senso non scontato. Da un lato il riferimento alla storia dei bombi, che secondo una credenza non potrebbero volare, pur avendo le ali, ma se ne infischiano e lo fanno lo stesso. Dall’altro, la riflessione sul concetto di lealtà, che è alla base di un amicizia finita negli annali della musica italiana. Al centro, ritornano i due ragazzini ‘sfigati’ e senza una lira, che a forza di crederci ce l’hanno fatta, contro ogni pronostico.

Il prossimo tour nei palasport di Max Pezzali

Dopo l’uscita dell’album il 30 ottobre, Max Pezzali tornerà dal vivo con "MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR". Il tour nei palasport partirà il 15 dicembre dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro e proseguirà con una lunga serie di concerti a Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino.

Ecco tutte le date annunciate finora:

Martedì 15 dicembre 2026 – Pesaro , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena Mercoledì 16 dicembre 2026 – Pesaro , Vitrifrigo Arena

, Vitrifrigo Arena Venerdì 18 dicembre 2026 – Pesaro , Vitrifrigo Arena – tutto esaurito

, Vitrifrigo Arena – tutto esaurito Sabato 19 dicembre 2026 – Pesaro , Vitrifrigo Arena – tutto esaurito

, Vitrifrigo Arena – tutto esaurito Martedì 22 dicembre 2026 – Milano , Unipol Dome – tutto esaurito

, Unipol Dome – tutto esaurito Mercoledì 23 dicembre 2026 – Milano , Unipol Dome – tutto esaurito

, Unipol Dome – tutto esaurito Sabato 26 dicembre 2026 – Milano , Unipol Dome – tutto esaurito

, Unipol Dome – tutto esaurito Domenica 27 dicembre 2026 – Milano , Unipol Dome – tutto esaurito

, Unipol Dome – tutto esaurito Martedì 29 dicembre 2026 – Milano , Unipol Dome

, Unipol Dome Mercoledì 30 dicembre 2026 – Milano , Unipol Dome

, Unipol Dome Domenica 3 gennaio 2027 – Milano , Unipol Dome

, Unipol Dome Lunedì 4 gennaio 2027 – Milano , Unipol Dome

, Unipol Dome Mercoledì 6 gennaio 2027 – Milano , Unipol Dome

, Unipol Dome Venerdì 8 gennaio 2027 – Milano , Unipol Dome

, Unipol Dome Sabato 9 gennaio 2027 – Milano , Unipol Dome

, Unipol Dome Mercoledì 13 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport Giovedì 14 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport Sabato 16 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport – tutto esaurito

, Palazzo dello Sport – tutto esaurito Domenica 17 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport – tutto esaurito

, Palazzo dello Sport – tutto esaurito Martedì 19 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport – tutto esaurito

, Palazzo dello Sport – tutto esaurito Mercoledì 20 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport – tutto esaurito

, Palazzo dello Sport – tutto esaurito Venerdì 22 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport – tutto esaurito

, Palazzo dello Sport – tutto esaurito Sabato 23 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport – tutto esaurito

, Palazzo dello Sport – tutto esaurito Lunedì 25 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport – tutto esaurito

, Palazzo dello Sport – tutto esaurito Martedì 26 gennaio 2027 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport Venerdì 5 febbraio 2027 – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena Sabato 6 febbraio 2027 – Bologna , Unipol Arena – tutto esaurito

, Unipol Arena – tutto esaurito Lunedì 8 febbraio 2027 – Bologna , Unipol Arena

, Unipol Arena Domenica 21 febbraio 2027 – Firenze , Mandela Forum – tutto esaurito

, Mandela Forum – tutto esaurito Lunedì 22 febbraio 2027 – Firenze , Mandela Forum – tutto esaurito

, Mandela Forum – tutto esaurito Mercoledì 24 febbraio 2027 – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum Giovedì 25 febbraio 2027 – Firenze , Mandela Forum – tutto esaurito

, Mandela Forum – tutto esaurito Venerdì 26 febbraio 2027 – Firenze , Mandela Forum

, Mandela Forum Martedì 9 marzo 2027 – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena Giovedì 11 marzo 2027 – Torino , Inalpi Arena

, Inalpi Arena Sabato 13 marzo 2027 – Torino , Inalpi Arena – tutto esaurito

, Inalpi Arena – tutto esaurito Domenica 14 marzo 2027 – Torino, Inalpi Arena – tutto esaurito.

Tra una canzone nuova, l’album e la serie sugli 883, Pezzali torna così al centro della scena raccontando ancora una volta i temi che hanno segnato la sua carriera: la vita di provincia, i sogni impossibili e quelle amicizie che, anche quando cambiano forma, non smettono mai di lasciare il segno. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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