Max Pezzali, le rivelazioni della moglie Debora Pelamatti: “Gli ex manager lo soffocavano. Repetto? Non lo conosco” La compagna del cantante ha parlato al canale video del fan club del marito rilasciando dichiarazioni inedite sulla loro storia e sul passato: cosa ha detto.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Da ormai diversi anni accanto a Max Pezzali c’è Debora Pelamatti, la donna che lo supporta nella vita e nel lavoro, difendendolo a spada tratta sempre e comunque. Durante la partecipazione di Max a Sanremo 2026, dove ha letteralmente conquistato un’intera nave da crociera, Debora ha parlato al canale video del fan club del marito, lasciandosi andare anche a nuove rivelazioni: ecco cosa ha detto.

Debora Pelamatti e l’amore con Max Pezzali: "‘L’Universo tranne noi’ parlava di noi"

"L’ho conosciuto a 21 anni quando facevo l’università a Pavia, è un’amicizia che poi si è trasformata in amore. Sanno che lo tutelo sempre, in questo ambiente non è facile, lo difendo in ogni situazione: Max è il centro della mia vita insieme a Hilo (il figlio del cantante ndr) i miei genitori e i miei nipoti", ha raccontato Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali.

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Il loro rapporto, nato da una splendida amicizia, si è lentamente trasformato in amore e ‘galeotta’ sarebbe stata anche l’iconica canzone ‘L’universo tranne noi’ scritta dal cantante pensando proprio al loro rapporto. "Quando scrisse ‘L’Universo tranne noi’ lui si era già esposto con me sui suoi sentimenti, io stavo con una persona e avevo un rapporto complicato: non stavo bene. Lui mi portò a cena, mi diede il testo della canzone scritto a mano, scoppiai in lacrime e la cameriera pensò avessi avuto un lutto. Tante piccole cose ci fecero capire che il nostro era amore e non solo amicizia. Quella canzone, sì, parlava di noi".

Max Pezzali, la moglie rivela: "Gli ex manager lo soffocavano"

Per Debora Pelamatti non è mancata nemmeno una domanda su Mauro Repetto, storico componente degli 883 proprio accanto a Max Pezzali. "Io Mauro non lo conosco, l’ho visto tre volte nei concerti ai quali si è riunito a Max tra palazzetti e San Siro. […] Max è stato il motore del duo, scriveva i testi, ma riconosce che non sarebbe mai arrivato dove è ora senza Mauro. Mio marito è timido, come si vede, introverso, non avrebbe mai bussato alle porte delle case discografiche, è accondiscendente anche verso i suoi manager. Mauro invece era estroverso, allegro, sfacciato in modo positivo: Max ha sempre avuto questa gratitudine, mio suocero ricorda anche sempre che Mauro se ne andò senza avvisare suo figlio e lui si trovò senza questo supporto fondamentale", ha raccontato Debora.

Per diverso tempo, Max Pezzali è stato seguito dal manager, produttore ed ex dj Claudio Cecchetto, noto per aver lanciato grandi nomi del mondo della musica. Ma è proprio verso di lui ed altri ex collaboratori del marito che Debora ha avuto qualcosa da ridire. "La rinascita di Max è un riscatto, è stato per anni sottovalutato dalle persone che lavoravano con lui, non avevano capito le sue potenzialità o, se le hanno capite, hanno provato a soffocarle e non so perché. I fan ora vedono come Max sia tornato meglio di prima: i suoi manager attuali sono simili a lui, persone educate e perbene che lo sanno capire, lo ascoltano e non gli impongono nulla come avveniva in passato. Ora ha ricominciato a divertirsi".

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