Max Pezzali spiazza tutti, il nuovo album (con due sorprese): “È una saga”, la svolta dopo la serie TV sugli 883
Max Pezzali annuncia MAX FOREVER VOL.2: il nuovo album arriva il 30 ottobre tra inediti, live, versioni speciali e una demo registrata oltre 30 anni fa.
L’universo di Max Pezzali si prepara ad aggiungere un nuovo capitolo alla sua lunga storia. L’artista ha annunciato a sorpresa l’arrivo di MAX FOREVER VOL.2, album disponibile dal 30 ottobre in formato digitale e fisico per Atlantic/Warner Music Italy. Il progetto nasce sulla scia del successo ottenuto con gli appuntamenti negli stadi e promette di riportare al centro quelle canzoni che, negli anni, sono diventate parte della memoria collettiva di intere generazioni. Non sarà però una semplice raccolta: accanto ai brani più amati ci saranno versioni inedite, registrazioni dal vivo, materiali d’archivio e due canzoni mai pubblicate prima.
MAX FOREVER VOL.2: cosa contiene il nuovo album
Il nuovo disco arriverà dopo una stagione particolarmente intensa per Max Pezzali, protagonista del tour MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026, che ha raccolto oltre 680mila biglietti venduti per 15 appuntamenti. Un successo che ora trova un nuovo modo di proseguire attraverso un album costruito proprio per sorprendere chi conosce da sempre il repertorio dell’artista. L’album sarà infatti un progetto dalle molte sfumature. Ci saranno due brani inediti, entrambi scritti quest’anno, alcune tracce registrate durante il tour estivo, nuove versioni acustiche, remix e brani riscoperti. Tra le particolarità spicca anche il cosiddetto "reborn demo": Pezzali è tornato a utilizzare il vecchio 4 piste per ricreare una delle sue canzoni più celebri seguendo l’impostazione originale di oltre trent’anni fa.
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Uno dei due inediti avrà inoltre un legame diretto con il mondo degli 883: il brano sarà inserito nella seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie Sky Original firmata da Sydney Sibilia, in arrivo il 9 ottobre su Sky e NOW. A raccontare il senso dell’operazione è lo stesso Pezzali, che ha ricordato come il progetto fosse nato due anni fa quasi come una sorta di "cassetta" piena di materiali diversi. "Dopo un primo volume doveva pur arrivarne anche un secondo", ha spiegato l’artista, sottolineando però che questa volta il progetto è stato arricchito con molti elementi nuovi. E non esclude già un futuro terzo capitolo: "Prima o poi arriverà anche il terzo, mi piace questa nuova saga!"
"2 anni fa ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, qualche live. Vi dicevo che era un po’ come quando tanti anni fa si facevano le cassette inserendo roba varia. Dopotutto dopo un primo volume doveva pur arrivarne anche un secondo, con quello stesso approccio, anche se a sto giro lo abbiamo arricchito non poco. Ci sono 2 inediti scritti quest’anno, qualche traccia live del tour stadi di questa estate, un po’ di nuove acustiche, un remix inedito e qualcun altro riscoperto. E poi c’è quello che abbiamo chiamato "reborn demo": ho ripreso il 4 piste e ho ri-registrato una delle canzoni più celebri esattamente come l’avevo messa giù più di 30 anni fa. Sono contento di questo volume 2, prima o poi arriverà anche il terzo, mi piace questa nuova saga!"
Il nuovo album accompagna il ritorno nei palasport
MAX FOREVER VOL.2 sarà disponibile in diversi formati, pensati anche per i collezionisti. L’album uscirà infatti in doppio vinile colorato e autografato in edizione limitata, doppio vinile nero standard e CD, oltre naturalmente alla versione digitale. Il nuovo capitolo discografico si intreccerà anche con la prossima avventura dal vivo di Pezzali. Da dicembre l’artista tornerà infatti nei palasport italiani con MAX FOREVER – STESSA STORIA STESSO POSTO STESSO BAR, uno spettacolo completamente nuovo che porterà al chiuso l’energia dei suoi grandi concerti.
La partenza è fissata per il 15 dicembre da Pesaro, mentre il calendario comprende già numerosi appuntamenti in città come Milano, Roma, Bologna, Firenze e Torino. I nuovi brani e le versioni contenute nell’album saranno quindi destinati a entrare anche nella dimensione live, proseguendo una storia musicale che continua a parlare a più generazioni.
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