Max Pezzali, il figlio Hilo compie 18 anni cantando gli 883: il coro con papà e il messaggio da brividi di Debora Pelamatti L'erede del cantante è stato celebrato da amici e parenti, con un momento iconico diventato virale sui social. Poi la lettera dolcissima di auguri. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA

CONDIVIDI

Il figlio di Max Pezzali, Hilo, ha da poco spento 18 candeline. E il momento del taglio della torta lo ha festeggiato nel modo migliore possibile (almeno secondo i fan): cantando insieme al padre la hit degli 883 "Gli anni". Un ricordo indimenticabile, che è stato immortalato e ricondiviso su Instagram da Debora Pelamatti, seconda moglie del cantante originario di Pavia. Ma l’omaggio di Pelamatti non si è limitato a questo: è arrivata anche una lettera d’auguri (tenerissima) sempre condivisa sui social, e poi il carosello con tutte le foto dal 18esimo di Hilo. Ecco qui sotto i particolari.

Max Pezzali, i 18 anni del figlio Hilo e il video virale

Il neo-diciottenne Hilo, figlio di Max Pezzali e della sua prima moglie Martina Marinucci, ha festeggiato di recente il suo compleanno circondato da amici e famiglia al completo. A raccontare con video e immagini le celebrazioni è stata Debora Pelamatti, seconda compagna di Pezzali, che oggi ha postato nelle sue storie Instagram il momento più iconico della serata. Un duetto improvvisato tra Hilo e Max, ovviamente sulle note de "Gli anni", che è subito diventato virale online.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pelamatti ha anche condiviso un carosello di immagini dalla festa, con una didascalia speciale per il festeggiato: "Alla festa dei tuoi 18 anni ha trionfato l’amore in tutte le sue forme: negli abbracci della famiglia, nella gioia degli amici e in ogni sguardo che ti ha fatto sentire quanto sei amato". Ma ancora prima, sempre su Instagram, era arrivata una lunga lettera di Debora dedicata al figlio del cantante.

La lettera di Debora Pelamatti al figlio di Max Pezzali

"Ti guardo oggi", ha scritto Pelamatti con affetto, "e vedo il bambino che mi ha fatto spazio nel suo cuore e il ragazzo meraviglioso che sei diventato. Bello e intelligente, con una sensibilità rara e un’anima delicata che rende più bella la vita di chi ti sta accanto".

Poi il racconto del loro rapporto speciale, maturato nel tempo: "In questi anni abbiamo riempito la nostra casa di risate, racconti, viaggi e confidenze. E senza che me ne accorgessi, tu hai riempito il mio cuore di un amore immenso. Come ti ho scritto tante volte, non sei nato dalla mia pancia: nasci ogni giorno dal mio cuore".

"Oggi diventi maggiorenne", ha proseguito la moglie di Pezzali, "ma per me resterai sempre quel bambino bellissimo che voleva sempre giocare con me. Sono orgogliosa dell’uomo che sei diventato: del tuo cuore, della tua sensibilità, della tua forza e del modo speciale che hai di stare nel mondo. Sei la nostra bussola nei viaggi che facciamo insieme, quello che sa sempre indicarci la strada, ma lo sei anche nella nostra vita: con la tua presenza ci ricordi ciò che conta davvero e rendi più bello ogni luogo che chiamiamo casa". E infine la conclusione, tenerissima: "Ti amo più di quanto le parole riescano a raccontare e sono profondamente grata alla vita per avermi dato il privilegio di vederti crescere". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Potrebbe interessarti anche