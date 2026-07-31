Max Pezzali, Jody Cecchetto svela la verità sulla 'rottura' col padre: “Non se l’aspettava, gli chiederei: perché?”. Poi l’affondo contro Linus Il figlio del produttore e talent scout ha rivelato aneddoti inediti sul padre, in una lunga intervista. Tra i temi toccati, le tensioni con l'ex frontman degli 883.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA/RaiPlay

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In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il figlio 32enne di Claudio Cecchetto ha ripercorso avventure e disavventure del padre. Dalla rottura clamorosa (e inspiegabile) con Max Pezzali, che aveva contribuito a lanciare al tempo degli 883, agli screzi con lo speaker di Radio Deejay Linus. Jody Cecchetto ha raccontato tutto questo, con estrema sincerità e qualche immancabile frecciatina, rivelando pure un aneddoto curioso su Jovanotti. Ecco tutti i particolari qui sotto.

Max Pezzali, le parole di Jody Cecchetto sulla ‘rottura’ col padre

Ha provato a smarcarsi dalle polemiche, Jody Cecchetto, pur rivolgendosi al Corriere della Sera a cuore aperto. Eppure, nel raccontare la rottura tra il padre – il producer e inventore del Gioca Jouer Claudio Cecchetto – e Max Pezzali, qualcosa si è incrinato. "Io e mio fratello Leo siamo cresciuti a pane e 883", ha spiegato, "non riesco a slegarle da quello che è successo, peccato. Ma provo dispiacere, non astio. E la loro musica resta comunque immortale, papà nei suoi dj set la usa ancora".

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Jody ha ammesso anche di non essere al corrente dei dettagli: "Non lo so, non ho volutamente indagato, non ho messo bocca". E poi con amarezza ha aggiunto: "Max è stata la persona con cui mio padre ha lavorato più a lungo. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno, non se lo aspettava, è caduto dal pero. La bellissima serie di Sydney Sibilia non riesco a vederla. Una figata, ma di lui hanno creato una macchietta, fa male al cuore". E ancora, Jody dice che se si trovasse davanti Max saprebbe cosa fare: "Gli chiederei: perché? Chiaro che io sarò sempre dalla parte di mio padre, però non è che per questo Come mai diventa una canzone di me…Magari la suonerò una volta di meno".

E sul fatto che il padre avesse definito Max un "ingrato", Cecchetto Junior commenta così: "Col passare del tempo noto che la gratitudine non è più una priorità delle persone. Ma il 99 per cento degli artisti che ha lanciato gli sono riconoscenti ancora oggi".

L’aneddoto su Jovanotti e lo sfogo di Jody Cecchetto su Linus

Parlando al Corriere, Jody Cecchetto ha anche rivelato di aver avuto Jovanotti come padrino di battesimo: "Una cosa figa che io ho normalizzato. Una settimana fa l’ho raccontato a una ragazza a cui mi ero appena presentato. E lei: ‘Ah, e me lo dici così?’. Non sono uno che se la mena. Più che altro ho avuto il privilegio e la fortuna di conoscere una bella persona, oltre al personaggio".

Mentre il capitolo Linus resta uno dei più amari. Nel 2023 lo speaker diede del "fesso" al padre. "Un’uscita un po’ triste", secondo Jody, e in più aveva rimarcato i bassi ascolti su Rai 1 di "People from Cecchetto". Così lui stesso ha deciso di replicare direttamente all’ex collega di Claudio: "Ho agito d’istinto. Non era un dissing contro Linus, io nemmeno lo conosco. Era solo una mia lettera d’amore per papà…Oltretutto non aveva senso. Fesso, proprio no. Piuttosto poteva dargli del nasone. Sarà stato per il risentimento che prova da sempre verso di lui. Dal ‘94 è cambiato tutto, mio padre ha lasciato per il bene della radio, non per il proprio".

Quest’uscita sarebbe valsa a Jody un riavvicinamento con il padre. Ma a quanto pare non è servita a ricucire i rapporti con Linus. "Ripeto", conclude il 32enne, "io volevo soltanto dichiarare l’amore per mio padre. Per me la famiglia è tutto, darei ogni cosa per i miei genitori e mio fratello, pure i miei organi. Senza di loro non potrei vivere". Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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