Nord Sud Ovest Est, la serie sugli 883 è uscita: la rivelazione di Elia Nuzzolo su Max Pezzali e la clamorosa coincidenza L’attore che interpreta Pezzali torna su Sky e Now con la seconda stagione degli 883: il successo da confermare, nuove sfide e un legame speciale con il cantante.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La seconda stagione della serie sugli 883,Nord Sud Ovest Est, arriva su Sky e Now con Elia Nuzzolo di nuovo nei panni di Max Pezzali. Per il giovane attore, il successo della prima stagione lascia spazio a una nuova sfida: confermare le aspettative del pubblico e raccontare una fase più complessa della storia del gruppo. In un’intervista a la Repubblica, ha parlato del momento che sta vivendo, del rapporto con il vero Pezzali e molto altro. Di seguito, i dettagli.

Elia Nuzzolo, il legame con Max Pezzali e il successo della serie Nord Sud Ovest Est

In un’intervista a la Repubblica, Elia Nuzzolo racconta il percorso che lo ha portato a interpretare Max Pezzali nella serie dedicata agli 883, soffermandosi sulle difficoltà del mestiere, sul successo ottenuto e sulle analogie tra la sua esperienza e quella vissuta dai protagonisti della storia musicale italiana. La seconda stagione, diretta da Sydney Sibilia e disponibile su Sky e Now, si concentra sulle conseguenze della notorietà e sui cambiamenti personali che accompagnano la realizzazione di un sogno. "Venivamo da una stagione felice, del raggiungimento del sogno e con Sydney abbiamo subito parlato del fatto che questo secondo capitolo avrebbe raccontato la parte più complicata del successo, imparare a gestirlo". L’attore, oggi ventiseienne, conosceva già le canzoni degli 883 fin dall’infanzia, ma lavorare alla serie gli ha permesso di approfondire la figura del cantante e di entrare in contatto con lui. Particolarmente significativo è stato sapere che Pezzali si fosse riconosciuto nella sua interpretazione. "Mi ha fatto sapere che si è riconosciuto in me e questo è il massimo per me. Poi l’altra sera alla prima a Milano l’ho visto soddisfatto e questo è la gioia più grande".

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La produzione ha inoltre avvicinato le nuove generazioni alla musica del gruppo pavese, dimostrando la capacità di questa storia di superare le differenze generazionali. Nuzzolo sottolinea come il racconto degli 883 sia universale, perché parla di amicizia, passione e ambizione. Non mancano, inoltre, situazioni in cui la realtà sembra riprodurre la finzione, come durante un firmacopie a Milano: "Eravamo ad un firmacopie con una lunghissima coda fuori dal negozio e noi dentro ad accogliere quelli che arrivavano, esattamente come succede in questa seconda stagione a Max e Mauro con una penna in mano e una lunga coda fuori. Molto divertente."

Elia Nuzzolo, dagli ostacoli alle prime grandi opportunità

Prima di raggiungere la notorietà, Nuzzolo ha affrontato un percorso caratterizzato da numerosi provini e rifiuti. Dopo aver studiato recitazione a Prato, su consiglio della sua insegnante ha tentato l’ammissione a diverse accademie, riuscendo infine a entrare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. "Mi ero un po’ impaurito quindi la maggiore soddisfazione è stato poi quando sono stato preso al Centro e poi quando anni dopo mi sono diplomato". Il trasferimento nella capitale, avvenuto a diciannove anni, ha rappresentato l’inizio di una nuova fase, sostenuta anche dalla vicinanza della famiglia. I progetti dedicati agli 883 e Quelli… che la mala costituiscono oggi importanti traguardi professionali, raggiunti dopo lunghi processi di selezione. Nel frattempo, l’attore ha imparato a gestire la notorietà senza rinunciare ai rapporti di sempre: "Ho degli amici belli matti, quelli delle superiore, a cui tengo moltissimo. Il vantaggio di avere degli amici di prima è il fatto che sai che è un’amicizia nata genuinamente e senza interesse. Può essere difficile fare nuove amicizie perché c’è sempre il fantasma dell’opportunismo e invece ritrovare i vecchi amici è sempre bellissimo, quando torno a Prato e non è cambiato niente. Sono contenti di vedermi ogni tanto in tv ma non è cambiato nulla fra noi".

Riguardo al rapporto con la famiglia, afferma: "I miei genitori hanno sempre sostenuto, sia i miei genitori che mia sorella. In famiglia non c’è nessuno che fa questo mestiere ma sono molto contenti che intraprendessi questo percorso. Fin da subito devo dire. Sono stato molto fortunato."

I nuovi progetti di Elia Nuzzolo

Nonostante la crescente popolarità, Nuzzolo mantiene uno stile di vita discreto e preferisce non esporsi eccessivamente sui social network: "Non mi attrae proprio il postare, mostrarmi, preferisco nettamente rimanere nel silenzio. Promuovo le cose che faccio per lavoro e non mi faccio vedere troppo sui social ma cerco di starne fuori il più possibile." Parlando del suo prossimo progetto, in cui interpreta Charlie, un personaggio immaginario legato a Renato Vallanzasca, afferma: "Charlie è un personaggio di fantasia, il migliore amico di Renato Vallanzasca in questa storia, è cresciuto con lui a Lambrate ma ha la passione per la comicità e sogna di salire sul palco del Derby. Però è anche attirato da questa vita criminale, fatta di espedienti di Renato e del suo gruppetto di amici. È un personaggio interessante in costante disequilibrio tra queste due realtà, molto divertente ma c’è anche tanta azione e sparatorie." Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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