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Max Pezzali, dopo il boom a Sanremo (finalmente) conquista l’estero. La consacrazione a Londra: “Aspettavo da anni”

Alla O2 Academy Brixton al palco galleggiante del Festival, passando per un tour europeo che vanta già sold out negli stadi italiani: il successo di Max Pezzali non si arresta.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Si tratta veramente di un momento d’oro, quello che sta vivendo. attualmente Max Pezzali, che ha appena portato a casa una delle serate più intense della sua carriera recente. Il debutto di "Max Forever – Goes to Europe 2026" alla O2 Academy Brixton non è stato soltanto un concerto, ma un inno ai ricordi e alla malinconia, dimostrando che la sua musica non conosce più confini geografici, e continua a parlare a intere generazioni con la stessa forza di sempre.

Il successo di Max Pezzali a Londra, le sue parole e il tour da record

La storica venue londinese non ha ospitato solo la band sul palco, ma anche migliaia di voci che cantavano insieme, trasformando lo show del cantante in un karaoke collettivo carico di emozione. Fin dalle prime note, la distanza tra artista e pubblico si è dissolta, lasciando spazio a un evento condiviso, a un senso di appartenenza che raramente si percepisce con tale intensità fuori dall’Italia. Gli italiani residenti nella capitale britannica si sono ritrovati sotto lo stesso tetto, magari anche con alcuni autoctoni, assistendo ad un repertorio che ha segnato intere generazioni.

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La Brixton delle grandi notti si è trasformata in un’arena italiana, dove le canzoni di Max Pezzali sono diventate vive, cantata parola per parola dai presenti. E anche chi non conosceva ogni singolo verso si è lasciato trascinare dall’energia di un pubblico che non ha mai smesso di cantare, dall’inizio alla fine, come se quelle parole fossero rimaste sospese nell’aria in attesa di tornare a casa. Questa segnata anticipa il tour europeo, che proseguirà per tutto il mese di aprile, confermando l’ambizione internazionale del progetto. Ecco le tappe annunciate:

  • Londra – O2 Academy Brixton
  • Ginevra
  • Zurigo
  • Bruxelles
  • Parigi
  • Koper
  • Barcellona
  • Madrid

Un percorso che attraversa alcune delle principali capitali europee e che rappresenta il preludio a un’estate già destinata a entrare negli annali. Il viaggio europeo è infatti solo l’inizio di "MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026", quindici appuntamenti negli stadi italiani che stanno registrando il tutto esaurito con largo anticipo e che riportano l’artista al centro della scena live nazionale.

A confermare le grandi emozioni della serata ci ha pensato lo stesso cantante sul suo Instagram, dove a corredo di alcuni video ha scritto: "Max Forever goes to Europe è iniziato! È la prima volta che porto la mia musica fuori dall’Italia ed è stata la mia prima volta a Londra, una città che mi ha dato molto, soprattutto con la musica che è nata qui, che mi ha formato, ispirato, accompagnato. Aspettavo da anni un giorno così. Ci vediamo in giro".

Il rilancio definitivo al Festival di Sanremo

L’eco londinese si intreccia inevitabilmente con un altro momento chiave di questo 2026: la partecipazione al Festival di Sanremo. Max Pezzali è stato uno dei grandi protagonisti e super ospiti annunciati da Carlo Conti, esibendosi durante tutte le serate in collegamento dalla nave Costa Toscana. In quella cornice suggestiva ha proposto medley dei suoi più grandi successi, tra cui "Sei un mito", "Nord sud ovest est", "Hanno ucciso l’uomo ragno" e "Gli anni", trasformando ogni apparizione in un tuffo collettivo nella memoria musicale italiana. La scelta di portare la sua musica in diretta dalla Costa Toscana ha consolidato la sua presenza nel panorama nazionale, già rilanciata dall serie di successo dedicata alle origini degli 883.

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