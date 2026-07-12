Max Pezzali alla conquista di San Siro, il concerto di Milano è un viaggio nel passato: "Qui abbiamo vissuto gli anni d'oro" Max Pezzali torna a far brillare lo Stadio San Siro a Milano con due date, l'11 e il 12 luglio. Un concerto che riporta indietro nel tempo

Stefania Meneghella Giornalista Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

IPA

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Max Pezzali fa – ancora una volta – brillare tutto lo Stadio San Siro con un concerto che non ha eguali. Ieri sabato 11 luglio è infatti stato lui il protagonista della scena musicale lombarda e, con l’ennesima tappa del suo tour Max Forever Gli Anni D’Oro – Stadi 2026, ha fatto cantare e saltare Milano con un viaggio tutto proiettato negli anni Novanta.

Al Meazza ha raggiunto due sold out, sia ieri che oggi 12 luglio, con due date milanesi che sono state tra le più seguite. Tutta la tournée di Pezzali ha tra l’altro raggiunto più di 670.000 biglietti, per 15 live in giro per l’Italia. "Ciao San Siro, quanti ricordi" – ha esordito lui – "Qui abbiamo vissuto i nostri anni d’oro".

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Concerto da sogno per i fan di Max Pezzali. San Siro esplode

Pezzali è il protagonista dello Stadio San Siro ieri 11 luglio e oggi 12, due date esplosive in cui ha pensato di creare un programma estivo musicale che richiama i bellissimi anni Novanta. I primi brani da lui interpretati sono stati Tieni il tempo, La lunga estate caldissima e Bella vera, oltre che l’iconica Sei un mito che ricorda dei tempi ormai andati. Il pubblico si è inoltre scatenato sulle note di Viaggio al centro del mondo e La regola dell’amico.

Dopodiché, Max Pezzali porta il pubblico a riflettere sull’avvento dell’intelligenza artificiale e sul futuro della musica. Si sono susseguite canzoni dance ma anche quelle con un sound più soft, che hanno fatto emozionare tutti i presenti e far vivere loro quella nostalgia persa. Tra i momenti più attesi c’è stata la famosa Dance Cam, pensata per chi ama ballare, ma soprattutto la Single Cam, dedicata ai single presenti, oltre che la Birra Cam che ha fatto fare un brindisi collettivo a cui ha anche partecipato lo stesso cantante.

Le parole commoventi di Max Pezzali e l’omaggio al calcio

Durante il concerto milanese, il cantante ha detto emozionato: "Siete fantastici, meravigliosi. Non vi ringrazierò mai abbastanza". Allora ha pensato di regalare al suo pubblico il brano Gli Anni, con un omaggio fatto ai grandi protagonisti della storia del calcio italiano come Zoff, Del Piero, Mazzola, Pirlo, Rivera, Vialli, Totti, Buffon, Pirlo, Chiellini, Evaristo Beccalossi. Un gesto pensato soprattutto in occasione del ventennale della vittoria della nazionale italiana ai Mondiali 2006.

A sorpresa è arrivato sul palco, alla fine del concerto, Uan, lo storico protagonista di Bim Bum Bam che ha cantato con Pezzali il brano Nord Sud Ovest Est. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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