Max Pezzali, chi è la moglie Debora Pelamatti: il primo incontro, l’ex moglie e la malattia del figlio Scopriamo di più sull’attuale compagna del cantante: dal primo incontro all’amicizia che si è trasformata in un amore profondo. Ecco tutti i dettagli.

Max Pezzali è senza alcun dubbio uno dei cantanti italiani più amati di sempre. Accanto a lui dal 2013 c’è Debora Pelamatti, ma il loro primo incontro risale in realtà a molti anni prima. Dopo un lungo periodo passato come amici e confidenti, attraversando insieme anche situazioni e momenti particolarmente difficili, tra loro è sbocciato l’amore e dal quel momento non si sono più lasciati. I due sono convolati a nozze nel 2019 e tra le canzoni scritte e interpretate da Max alcune delle più belle sono proprio dedicate alla donna della sua vita: scopriamo di più.

Debora Pelamatti, chi è la moglie di Max Pezzali

Debora Pelamatti, classe 1974, è originaria di Breno e dopo la laurea in giurisprudenza è diventata un avvocato. Come raccontato proprio da lei, il primo incontro con Max Pezzali è avvenuto nel lontano 1995. "Dopo la maturità classica al liceo Golgi di Breno mi sono trasferita a Pavia per frequentare l’università e non mi sono più spostata. È lì che ho conosciuto Max, per caso, un giorno in Piazza della Vittoria. Ci ha presentato un’amica comune: piacere Debby, piacere Max. Ed è finita lì. Lui stava a Roma, io vivevo a Pavia. Ci si incrociava quando lui tornava a casa. Ma eravamo amici", ha raccontato Debora al Corriere della sera.

Il loro rapporto è dunque nato come semplice amicizia, tanto che entrambi nel tempo hanno avuto altri compagni e Max Pezzali si è sposato dando alla luce un figlio. Questo, fino al 2013. "Il mio ex mi picchiava e mi tradiva. Poi un giorno Max mi confessa di essersi innamorato di me, ma di non essere disposto ad assistere a quello scempio che stavo facendo della mia vita, dice che non mi riconosce più e non vuole soffrire, che non mi avrebbe più risposto. La notte dell’Epifania corro da lui e gli dico che lo amo. E non ci lasciamo più, dal quel 6 gennaio del 2013, prendendoci cura l’uno dell’altra. Max non è stato una ruota di scorta, è stato fin da subito l’amore sano, l’amore pulito. E anche la cura", ha rivelato Debora. Il 28 aprile 2019 la coppia è poi convolata a nozze con una cerimonia privata.

Max Pezzali, l’ex moglie e la malattia del figlio

Prima di legarsi a Debora, Max Pezzali è stato sposato con Martina Marinucci e dalla loro relazione nel 2008 è nato il figlio Hilo. Proprio il cantante, in diverse interviste, ha raccontato che il figlio in passato ha sofferto della malattia di Kawasaki, ovvero un’infiammazione acuta dei vasi sanguigni che colpisce principalmente i bambini e rappresenta la prima causa di cardiopatia acquisita in età pediatrica.

Ai tempi di Covid, si è tornati a parlare di questa malattia poiché citata come possibile manifestazione del virus nei bambini. A proposito di questo Max Pezzali ha dunque rivelato: "La cosa mi ha colpito molto, perché, anche se le possibilità di recidive sono rare, ho subito voluto contattare l’Associazione Gli amici di Lapo che segue i genitori dei bambini colpiti da questa malattia rara e l’ospedale Meyer di Firenze, che è un’eccellenza in merito. Il problema è che è una malattia di cui si sa ancora molto poco, quindi ho avuto paura di questa associazione con il Covid, di cui si sa ancora meno. Finora tutto bene, posso solo sperare che i soldi che arriveranno vengano spesi nella ricerca".

