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Max Pezzali, l’appello per la donna schiacciata tra due autobus dopo il concerto: “Prego che tutto vada bene”. Come sta

Il cantante è intervenuto con una storia Instagram per commentare il terribile incidente avvenuto a Bologna la sera del 28 giugno scorso. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Max Pezzali
IPA

Max Pezzali è rimasto scosso, dopo la notizia del terribile incidente capitato a una fan bresciana. Nella serata del 28 luglio scorso, all’uscita dal concerto di Bologna del cantante, la donna sarebbe rimasta schiacciata tra due autobus di linea e ferita gravemente. Così l’ex frontman degli 883 è intervenuto di recente sui social, commentando l’accaduto in modo sobrio e mandando una preghiera alla vittima attualmente in ospedale. Ecco che cosa ha detto in dettaglio.

Max Pezzali, l’incidente gravissimo dopo il concerto di Bologna

È trapelata in ritardo, la notizia, ma con una forza dirompente dovuta alla serietà di quanto accaduto. All’uscita da concerto di Max Pezzali a Bologna, il 28 giugno scorso, una fan sarebbe rimasta letteralmente schiacciata tra due autobus, che erano in attesa di caricare il pubblico dell’evento. Un incidente gravissimo, avvenuto in via Andrea Costa poco prima della mezzanotte, seguito da un trasporto d’urgenza in ambulanza all’ospedale Maggiore.

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Secondo quanto accertato finora, i due autobus sarebbero stati fermi in fila, e quello posteriore (per motivi ignoti) sarebbe avanzato improvvisamente finendo per schiacciare la donna. Lei, originaria di Brescia, al momento non si troverebbe in pericolo di vita, ma comunque in condizioni gravi dopo essere transitata dal reparto di Rianimazione. Sull’accaduto si sono espressi anche i rappresentati della società di trasporto bolognese, Tper, con un messaggio di vicinanza alla vittima e alla sua famiglia. "Come è normale in questi casi", hanno aggiunto, "la dinamica è ancora da approfondire. L’azienda, come sempre, sta, da subito, collaborando con le autorità preposte, mettendo a disposizione le immagini e quant’altro occorra". E non è mancato "un pensiero anche al personale rimasto coinvolto, attualmente molto scosso per l’accaduto.

La reazione social di Max Pezzali

A poche ore dalla diffusione online della notizia, lo stesso Max Pezzali è intervenuto via social con un breve messaggio. "Ho appreso dell’incidente avvenuto ieri notte fuori dallo stadio di Bologna", ha scritto il cantante all’interno delle sue storie Instagram, "sono molto dispiaciuto e prego che tutto vada bene. Sono vicino ai suoi cari".

I fan hanno ovviamente apprezzato moltissimo la vicinanza di Max alla vittima, anche se adesso non resta molto altro da fare. La donna sarebbe al momento ancora in ospedale, e si attende di capire come evolverà la situazione. Pezzali, dal canto suo, ha già dato appuntamento agli appassionati per un concerto a Bologna il 6 febbraio 2027, all’Unipol Arena. E chissà che in quel frangente anche la fan ferita non possa tornare, perfettamente in forma, per celebrare nel modo migliore possibile il rientro alla normalità.

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