Max Laudadio aggredito in casa: ricoverato in ospedale, come sta l’ex inviato di Striscia Notte di paura per l’ex inviato di Striscia la Notizia, che dopo la collutazione è stato trasportato in ospedale a Varese per accertamenti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Notte di paura per Max Laudadio. L’ex inviato di Striscia la Notizia, infatti, è finito in ospedale dopo una colluttazione avvenuta nella sua abitazione nel Varesotto. È stato lui stesso a rassicurare sulle proprie condizioni: "Sto bene, un po’ ammaccato", ha fatto sapere mentre era ancora sottoposto agli accertamenti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Max Laudadio: l’aggressione nella notte e il ricovero in ospedale

Momenti di tensione nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto per Max Laudadio. L’ex inviato di Striscia la Notizia, infatti, è stato coinvolto in una colluttazione all’interno della sua abitazione di Cuasso al Monte, in provincia di Varese, dopo che un uomo si sarebbe introdotto nella proprietà. La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio degli investigatori e non sono stati chiariti tutti i passaggi della vicenda. Secondo le prime ricostruzioni, tuttavia, l’uomo – già conosciuto nella zona – sarebbe entrato nel giardino della villetta durante la notte. Laudadio avrebbe deciso di affrontarlo personalmente e ne sarebbe nato uno scontro fisico. Nella colluttazione sarebbe rimasto coinvolto anche un giovane amico di famiglia che in quel momento si trovava nell’abitazione. Al termine dell’episodio, il giornalista è stato accompagnato all’ospedale di Circolo di Varese per effettuare gli accertamenti del caso. A tranquillizzare sulle proprie condizioni è stato lo stesso Laudadio, che ha confermato di stare bene, pur ammettendo di essere rimasto "un po’ ammaccato". L’ex inviato ha inoltre spiegato di trovarsi ancora in ospedale per i controlli. Sul caso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Varese, che stanno cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto e di stabilire le responsabilità dei soggetti coinvolti.

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La nuova vita degli inviati di Striscia la Notizia dopo la fine di un’epoca

Il brutto episodio arriva per Max Laudadio in un momento particolare, a poco meno di un anno dall’addio a Striscia la Notizia, di cui è stato inviato per oltre vent’anni diventando uno dei volti simbolo del programma. Laudadio non ha infatti preso parte all’ultima edizione del tg satirico di Antonio Ricci, che ha recentemente chiuso i battenti dopo più di quarant’anni di messa in onda. Non è stata annunciata formalmente una cancellazione definitiva, ma nel frattempo diversi protagonisti storici della trasmissione hanno intrapreso nuovi percorsi professionali. Tra questi c’è Jimmy Ghione, che si prepara a una nuova esperienza televisiva con Ballando con le Stelle. Anche Vittorio Brumotti ha lasciato progressivamente alle spalle l’esperienza legata a Striscia per dedicarsi a nuovi progetti, mentre Pinuccio ha trovato spazio su La7 con un programma dedicato all’inchiesta. Moreno Morello, altro volto storico della trasmissione, è invece atteso al Grande Fratello VIP. Una vera diaspora dei volti che per anni hanno contribuito a costruire l’identità del programma e che oggi si ritrovano impegnati su fronti diversi.

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