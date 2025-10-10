Max Giusti sostituisce Gerry Scotti su Canale 5: cosa farà prima del trasloco Max Giusti tra Bollicine e Caduta Libera, il doppio salto del conduttore tra TV8 e Canale 5 Dalla comicità del palco al preserale di Canale 5.

Da una parte il palco, dall’altra il preserale di Mediaset. Max Giusti è pronto a un autunno che segna una svolta nella sua carriera, diviso tra il ritorno con Bollicine su TV8 e il nuovo ruolo da conduttore di Caduta Libera, il quiz di Canale 5 fino a oggi legato indissolubilmente al volto di Gerry Scotti.

Max Giusti e l’energia di Bollicine

Prima del debutto su Canale 5, Max Giusti si rimette al centro della scena con il suo spettacolo Bollicine, in onda in prima visione su TV8 lunedì 13 ottobre alle 21.30. Un one man show che racconta cinque anni di scrittura, pensieri e risate, un flusso continuo in cui Giusti alterna riflessioni e comicità, parlando di vita, amore, famiglia e televisione. L’idea è quella di liberare energia e dire le cose come stanno, senza filtri, affrontando anche temi più seri con lo stesso tono ironico che lo ha reso popolare. Nello show non mancano le sue imitazioni più amate, da Alessandro Borghese ad Aurelio De Laurentiis, riproposte in chiave nuova, tra gag e momenti di pura improvvisazione. Con Bollicine, Giusti mostra il lato più autentico di sé, quello di un artista che ha voglia di raccontare il presente con uno sguardo lucido ma sempre divertito.

La sfida di Caduta Libera al posto di Gerry Scotti

Archiviata l’esperienza su TV8, per Max Giusti arriva la vera prova del nove: la conduzione di Caduta Libera su Canale 5, dove prenderà il posto di Gerry Scotti, impegnato con La Ruota della Fortuna nella fascia dell’access. Una scelta che segna una nuova fase per il programma e un’occasione preziosa per Giusti, che potrà portare il suo stile dentro un format già amato e collaudato. Il conduttore romano non è nuovo ai quiz, ma qui dovrà misurarsi con un pubblico molto affezionato alla versione storica. La sua ironia e la capacità di creare empatia con i concorrenti saranno le chiavi per rendere sua questa nuova avventura. Una sfida importante, in un momento in cui Mediaset punta a rinnovare i suoi volti senza perdere continuità.

Tra teatro e televisione: le due facce di Max Giusti

Il doppio impegno di Max Giusti racconta bene il suo momento artistico: da un lato il bisogno di tornare alle origini, di fare spettacolo e parlare direttamente al pubblico, dall’altro la voglia di rimanere nella grande macchina televisiva con un ruolo di primo piano. Con Bollicine e Caduta Libera, Giusti dimostra di saper tenere insieme mondi diversi, mettendo al centro il suo modo di fare intrattenimento: diretto, intelligente e capace di far ridere senza risultare banale.

