Max Giusti, anche Scherzi a Parte: la scommessa totale di Pier Silvio Berlusconi sull’erede di Gerry Scotti Scherzi a Parte torna in tv dopo tre stagioni con Max Giusti, che diventerà uno dei volti simboli di Canale 5 nel 2026. Registrazioni già partite.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Il 2026 si prepara a essere l’anno di Max Giusti su Canale 5. L’attore e comico romano, che lo scorso giugno si è legato a Mediaset firmando un contratto di esclusiva, diventa protagonista assoluto della rete ammiraglia del Biscione che, oltre al game show Caduta Libera, gli ha assegnato anche la guida di Scherzi a Parte.

Max Giusti rilancia Scherzi a Parte

Dopo tre anni di pausa rigenerativa, Scherzi a Parte torna in televisione sotto la conduzione di Max Giusti. Le registrazioni degli scherzi, seconda quanto svelato da Davide Maggio, sono iniziate da alcune settimane, e sebbene la data di messa in onda rimanga ancora top secret, la rete promette un ritorno in grande stile in prima serata su Canale 5. La nuova edizione punta a mantenere lo spirito del programma originale, fatto di gag irresistibili e sorprese per i vip, ma con un tocco fresco portato proprio dalla comicità di Max Giusti. Il comico romano, con la sua naturale capacità di coinvolgere sia gli ospiti sia il pubblico, promette di rendere ogni scherzo memorabile, dando nuova vita a uno dei format più amati della storia della rete, la cui prima emissione (timonata da Teo Teocoli) risale al 1992.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Caduta Libera: l’eredità di Gerry Scotti

Ma non finisce qui. Max Giusti sarà anche il nuovo volto del preserale di Canale 5, subentrando a Gerry Scotti alla guida di Caduta Libera, in partenza domenica 7 dicembre 2025 in sostituzione di Avanti un altro di Paolo Bonolis. Il programma, che da anni accompagna il pubblico nel tardo pomeriggio con quiz ad alta tensione, subirà una ristrutturazione completa: scenografie rinnovate, dinamiche di gioco aggiornate e un jackpot che sale fino a 300.000 euro, cifra record per il game show. Giusti sarà accompagnato nel pomeriggio di Canale 5 da Isobel Fetiye Kinnear, prima concorrente di Amici e poi ballerina professionista del talent di Maria De Filippi, che nei piani di Mediaset dovrebbe diventare per Giusti quello che Samira Lui per Gerry Scotti.

Max Giusti, il volto della nuova stagione Mediaset

Con questi due progetti, Max Giusti diventa quindi uno dei volti di punta della stagione 2026 di Canale 5. La rete punta su di lui non solo per la sua esperienza decennale in tv, teatro e cinema, ma anche per la sua capacità di adattarsi a format diversi, unendo intrattenimento puro e gioco. Nel suo arrivo a Mediaset, Max è stato preso sotto l’ala protettrice di Gerry Scotti, che gli ha ceduto il testimone di Caduta Libera e The Wall e, inoltre, lo sta accompagnando per mano nei suoi primi passi nell’azienda milanese. Nei piani del Biscione, il conduttore romano potrebbe diventare il vero erede di Scotti per le doti di ironia e simpatia che lo accomunano con Gerry. Giusti, che ha partecipato come ospite speciale alla puntata di giovedì scorso de La Ruota dei campioni, ha speso parole bellissime per Scotti:

"Sono un po’ di mesi che questo signore mi ha messo una mano sulla spalla e mi sta accompagnando a scoprire non solo un programma televisivo, ma anche questa azienda, voglio ringraziarlo pubblicamente perché non è comune".

Potrebbe interessarti anche