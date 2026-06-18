Max Giusti (beffato) rimpiazza ‘solo’ Bonolis, Gerry Scotti senza erede. La nuova programmazione estiva di Canale
Il conduttore debutterà al timone di The Wall il prossimo 13 luglio, prendendo il posto di Avanti un Altro nel preserale: in access La Ruota continua a oltranza
Max Giusti si prepara a una nuova, complicatissima, sfida. Il conduttore romano, infatti, farà il suo debutto al timone di The Wall il prossimo 13 luglio e sbarcherà nella fascia preserale di Canale 5 al posto di Avanti un altro! di Paolo Bonolis. Sfumata, dunque, l’ipotesi dell’access prime time, dove a quanto pare La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti continuerà a oltranza anche in estate. Scopriamo tutta la nuova programmazione Mediaset nel dettaglio.
The Wall torna in onda: Max Giusti nuovo conduttore, quando inizia
A partire da lunedì 13 luglio 2026 The Wall tornerà in onda su Canale 5 dopo oltre sei anni e la prima, grande, novità sarà rappresentata da Max Giusti. Come rivelato dal portale DavideMaggio, infatti, il conduttore romano raccoglierà l’eredità di Gerry Scotti al timone del game show e sarà il nuovo volto della fascia preserale della rete ammiraglia Mediaset, dove rimpiazzerà Paolo Bonolis e Avanti un altro!. Il format, adattamento italiano del celebre quiz internazionale, dovrebbe essere confermato, con l’iconica parete luminosa al centro dello studio a determinare il destino dei concorrenti e domande di cultura generale che possono aumentare o ridurre drasticamente il montepremi. L’arrivo di Giusti segna invece una fase di rinnovamento in casa Mediaset, la decisione di affidare il ritorno di The Wall (dopo la conduzione di Caduta Libera) al comico romano certifica la sua ascesa nelle gerarchie di Cologno Monzese.
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La fascia preserale e l’access prime time di Canale 5: la scelta Mediaset su La Ruota di Gerry Soctti
Il ritorno di The Wall rappresenta sì il ‘rilancio’ di uno dei quiz più apprezzati degli ultimi anni, ma anche un banco di prova importante per Max Giusti, chiamato a conquistare il pubblico di Canale 5 in una fascia televisiva particolarmente competitiva. Nella passata stagione televisiva il conduttore non è riuscito a impensierire L’Eredità di Marco Liorni, passando poi il testimone a Paolo Bonolis e Avanti un altro!, che attualmente sta vivendo una delle sue edizioni più buie venendo costantemente annichilito da Reazione a Catena di Pino Insegno negli ascolti tv.
Quel che è certo è che Mediaset ha fatto un passo indietro: inizialmente si pensava a The Wall e Max Giusti per l’estate dell’access prime time di Canale 5, dove La Ruota della Fortuna va avanti ininterrottamente da quasi un anno e forse necessita di fare ‘rifiatare’ il format. Gerry Scotti rimarrà invece al timone dello storico game show a oltranza per battagliare contro Affari Tuoi di Stefano De Martino.
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