Max Giusti rimpiazza Gerry Scotti, De Martino e Affari Tuoi nei guai: la svolta sul futuro de La Ruota della Fortuna Il conduttore è pronto a sbarcare alla corte di Mediaset e prendere le redini di ‘Caduta Libera’: un indizio sul prolungamento dell’attuale access di Canale 5

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Max Giusti sbarca in Mediaset. Il conduttore e comico romano, infatti, è il nuovo volto voluto da Pier Silvio Berlusconi al timone di Caduta Libera. Il game show tornerà nella fascia preserale di Canale 5 al termine di Avanti un altro! di Paolo Bonolis e la scelta di un nuovo conduttore fa pensare che Gerry Scotti sarà impegnato alla guida La Ruota della Fortuna in access a oltranza. Affossato da ‘zio Gerry’ negli ascolti tv, Stefano De Martino trema di fronte a questo nuovo scenario. Scopriamo cosa succederà e tutti i dettagli.

Max Giusti a Mediaset: il nuovo conduttore di Caduta Libera al posto di Gerry Scotti

Mentre la Rai sta correndo ai ripari per l’access prime time (si parla del ritorno in tv di Ok, il prezzo è giusto!), Mediaset è al lavoro su quella che sarà la futura fascia preserale del palinsesto. Paolo Bonolis è tornato in studio per registrare le nuove puntate di Avanti un altro! e – come rivelato da DavideMaggio – è presumibile che il game show prosegue per tutta la prima parte di stagione (fino a gennaio). Per il futuro, però, il Biscione avrebbe in serbo delle novità. Proprio come accaduto con l’access contro Stefano De Martino e Affari Tuoi, infatti, i vertici di Cologno Monzese vorrebbero alzare l’asticella anche nella fascia preserale, dove Bonolis è stato sistematicamente surclassato da Pino Insegno e Reazione a Catena e che nel corso dell’anno è appannaggio di Marco Liorni e L’Eredità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su Canale 5 tornerà Caduta Libera ma – come anticipato – al timone non ci sarà più Gerry Scotti. Il nuovo conduttore del game show sarà Max Giusti. Dopo una vita spesa in Rai (dagli esordi con Stracult ad Affari Tuoi fino al recente successo di Boss in Incognito), dunque, il conduttore e comico romano è il nuovo innesto voluto da Pier Silvio Berlusconi per l’iconico gioco delle botole, in onda dal 2015 sotto la guida di Scotti. E a proposito di quest’ultimo, la scelta di Giusti fa pensare a un prolungamento de La Ruota della Fortuna.

La sfida contro Stefano De Martino e Affari Tuoi si allunga: il nuovo piano per La Ruota della Fortuna

Con Max Giusti pronto a prendere le redini di Caduta Libera e della fascia preserale di Canale 5, dunque – come anticipato – ci sono ormai tutti gli indizi che fanno pensare che La Ruota della Fortuna proseguirà a oltranza, probabilmente oltre l’autunno. Gerry Scotti aveva già fatto capire che lo storico game show sarebbe potuto andare avanti fino a Natale in un fuorionda e l’arrivo di Giusti sembrerebbe proprio l’ultimo tassello in questo senso. Una bella batosta per Striscia la Notizia di Antonio Ricci (che sarebbe dovuto tornare in onda a novembre dopo una stagione a dir poco deludente) e una bella sfida per Stefano De Martino e Affari Tuoi, che al momento arrancano negli ascolti tv contro ‘zio Gerry’ e La Ruota, che stanno prendendo il largo nei dati Auditel.

Potrebbe interessarti anche