Gerry Scotti rimpiazzato da Max Giusti, il nuovo programma (che spaventa Marco Liorni). Cos’è The Money Drop Max Giusti pronto a prendersi il preserale: tra ritorni storici e nuove sfide, Mediaset rilancia un game iconico con un volto inatteso.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il preserale televisivo si prepara a cambiare volto e, a sorpresa, uno dei protagonisti più attesi sarà Max Giusti, chiamato a raccogliere un’eredità pesante e allo stesso tempo a dare nuova linfa a uno dei game show più riconoscibili degli ultimi anni, The Money Drop. Le manovre di Mediaset, anticipano infatti una strategia più ampia di quanto possa sembrare a prima vista, con un intreccio di programmi, sostituzioni e rilanci che potrebbero ridefinire l’equilibrio tra le reti già a partire dalla prossima stagione.

Max Giusti: dalla conduzione di The Wall a The Money Drop

Il primo tassello è già stato messo: Max Giusti sarà al timone di The Wall, prendendo il posto di La Ruota della Fortuna nella programmazione estiva. Una scelta che segna una sorta di passaggio di consegne con Gerry Scotti e che, inevitabilmente, porterà il conduttore a confrontarsi con un competitor tutt’altro che semplice. Dall’altra parte, infatti, ci sarà L’Eredità, guidata da Marco Liorni, destinata a occupare lo spazio lasciato libero da Affari Tuoi.

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Il ritorno di The Money Drop contro Marco Liorni e L’Eredità

Ma il vero colpo di scena arriva da un retroscena di Bubinoblog che sta facendo discutere: Mediaset starebbe lavorando al ritorno di The Money Drop, storico game show andato in onda tra il 2011 e il 2013. E questa volta, a guidarlo, potrebbe essere proprio Max Giusti. Una puntata pilota, un cosiddetto numero zero, sarebbe già stata registrata, segno che il progetto è tutt’altro che teorico. L’idea è quella di riportare il format nel preserale di Canale 5, indicativamente intorno alle 18:45, andando così a sfidare direttamente L’Eredità. Se confermata, questa mossa renderebbe il duello tra Giusti e Liorni una presenza costante nel palinsesto.

Come funziona The Money Drop e tutte le novità introdotte

Il successo di The Money Drop è sempre stato legato a un meccanismo capace di tenere alta la tensione fino all’ultimo secondo. Come spiegato nella nota ufficiale dell’epoca: "Il programma ha rivoluzionato gli schemi dei tradizionali game show grazie alla presenza in studio di 1 milione di euro in contanti, diviso in 40 blocchetti da 25 mila euro l’uno, a disposizione dei concorrenti fin dalla prima domanda. Il meccanismo è semplice: si gioca in coppia (amici, fidanzati, parenti, colleghi, ecc…) e si ha un minuto di tempo per rispondere a ciascuna delle otto domande previste. Ogni domanda può avere quattro, tre o due possibili risposte e la coppia deve puntare l’intero bottino su una o più di queste opzioni, spostando fisicamente le banconote sulle risposte che ritiene corrette. In caso di risposta sbagliata, i concorrenti vedono precipitare le banconote sotto i loro occhi, risucchiate in una botola. In caso di risposta esatta, invece, conservano intatto il montepremi. Più i giocatori sono scaltri e coraggiosi, più alta è la possibilità di mantenere il milione integro fino alla fine del gioco e di vincerlo interamente".

La nuova versione non dovrebbe limitarsi a una semplice riproposizione nostalgica. Si parla anzi di un lavoro di aggiornamento importante, pensato per adattare The Money Drop ai ritmi e alle aspettative del pubblico contemporaneo. In particolare, sarebbe stato introdotto un gioco finale completamente rinnovato, destinato a diventare uno dei momenti più forti della trasmissione. La puntata test sarebbe stata registrata nello studio di Striscia la Notizia.

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