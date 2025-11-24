Max Giusti erede di Gerry Scotti, Liorni nei guai: la svolta su preserale e La Ruota della Fortuna Il conduttore romano sta per sbarcare su Canale 5 con Caduta Libera mentre La Ruota andrà avanti tutto l'anno: una notizia che fa paura alla Rai.

Mediaset punta forte sul preserale. Già da mesi si parlava dell’arrivo di Max Giusti nell’azienda del Biscione, alla guida di un programma storico, ossia Caduta Libera. Il game show, condotto finora da Gerry Scotti, passa quindi ufficialmente nelle mani del conduttore romano e il debutto su Canale 5 è sempre più vicino. Dalle indiscrezioni lanciate da Davide Maggio, si parla di un inizio subito dopo la fine della messa in onda di Avanti un Altro, e pare ci siano già ben 40 puntate registrate. Ma non è tutto: se gli ascolti premieranno la trasmissione, Giusti sbarcherà anche alla guida di The Wall, di cui sono già pronti altrettanti appuntamenti già confezionati. Il rischio, però, è che si vada talmente in là nel tempo che quando verranno trasmessi siano privi di ancoraggio con l’attualità, proprio come è successo con Avanti un Altro, perdendo così attrattiva per il pubblico, spaesato dalla mancanza di riferimenti temporali.

Max Giusti arriva con Caduta Libera, La Ruota non si ferma e Liorni trema su Rai 1

Giusto il tempo di chiudere con Avanti un Altro, e poi su Canale 5 il preserale sarà nelle mani di Max Giusti, al timone della nuova edizione di Caduta Libera. Il game show passa così in eredità al conduttore romano, che prende il posto di Gerry Scotti, impegnato a fare record di ascolti a La Ruota della Fortuna. Quest’ultimo programma, infatti, sta avendo un successo inaspettato, tanto che si vocifera una messa in onda a oltranza. Niente chiusura per novembre, quindi, ma una Ruota in access prime time per tutto l’anno, e una pessima notizia per i pacchi di Stefano De Martino, che non riescono più a raggiungere lo share della concorrenza.

E come se non bastasse, l’arrivo di Giusti nel preserale potrebbe mettere in crisi anche Marco Liorni e l’altro quiz show storico di Rai 1, L’Eredità. Insomma, non proprio belle notizie per l’azienda pubblica, che fino a qualche mese fa trionfava negli ascolti di queste fasce. Con questo nuovo assetto su Canale 5, inoltre, pare quasi certo che non ci sia più posto per Striscia la Notizia. Il Tg satirico di Antonio Ricci non è ancora tornato e, sempre secondo i rumor e qualche piccola indiscrezione di Enzo Iacchetti, potrebbe andare in onda una sola volta a settimana e in prime time, anche se al riguardo non c’è nessun annuncio ufficiale, né che confermi né che smentisca la notizia.

