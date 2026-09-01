Max Giusti, svolta in studio per riprendere Pino Insegno: cosa ‘copia’ da La Ruota della Fortuna A partire dal prossimo 7 settembre nella fascia preserale di Canale 5 tornerà Caduta Libera, per la prima volta con una band in studio: tutte le novità

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Max Giusti è chiamato alla rimonta nel preserale di Canale 5. Dal 7 settembre, infatti, torna in onda Caduta Libera, ma questa volta il quiz cambia pelle e punta sulle novità, con una band dal vivo e non solo. L’obiettivo è chiaro: provare a recuperare terreno dopo un’estate complicata e ridurre il divario con una concorrenza (rappresentata da Pino Insegno e Reazione a Catena) che, sul fronte degli ascolti tv, ha finora avuto la meglio. Scopriamo tutti i dettagli.

Il ritorno di Caduta Libera tra musica e varietà

L’appuntamento è fissato per lunedì 7 settembre 2026, quando Max Giusti tornerà a presidiare il preserale di Canale 5 con una nuova edizione di Caduta Libera. Dopo la parentesi estiva di The Wall, dunque, il conduttore si prepara a una nuova sfida, con la necessità di rilanciare una fascia oraria che negli ultimi mesi non ha regalato grandi soddisfazioni. La novità più evidente riguarda la formula del programma, che sembra voler andare oltre il tradizionale meccanismo del quiz per avvicinarsi sempre più al mondo dell’intrattenimento e del varietà. Al fianco di Giusti ci sarà ancora Isobel Kinnear, volto ormai associato alla trasmissione. La produzione, però, ha deciso di introdurre anche una componente musicale destinata a caratterizzare le nuove puntate: in studio sarà infatti presente una band dal vivo, composta da giovani musicisti diplomati al conservatorio. Una scelta che richiama inevitabilmente quanto già visto ne La Ruota della Fortuna, dove la musica rappresenta una parte importante del game show condotto da Gerry Scotti.

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Ascolti da recuperare: Reazione a Catena resta il riferimento

Dietro il ‘rinnovamento’ di Caduta Libera ci potrebbe essere anche una precisa esigenza televisiva. L’esperienza di The Wall, infatti, non ha prodotto i risultati sperati e Max Giusti arriva al nuovo appuntamento con la necessità di invertire la rotta. Pino Insegno e Reazione a Catena hanno continuato a dominare il confronto nella fascia preserale, ottenendo risultati nettamente più convincenti, spesso e volentieri oltre i 3 milioni di spettatori su Rai 1 (quasi a doppiare Canale 5). Per Caduta Libera la missione sarà quindi soprattutto quella di risalire la china. Giusti proverà a farlo anche personalmente, cimentandosi nel canto durante la nuova manche denominata ‘Supercanzone’. Una contaminazione tra quiz, musica e spettacolo seguendo l’esempio de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti che potrebbe rappresentare l’arma scelta da Mediaset per rendere il programma più competitivo e provare finalmente a mettere pressione alla Rai.

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