Max Felicitas dopo The Fifty Italia: “Ho rifiutato il Grande Fratello, non lo farei per nessuna cifra. Michelle Comi? Resta una mia amica” L'ex volto di The Fifty, imprenditore e influencer ci ha raccontato la sua esperienza nel reality di Prime Video e i suoi progetti futuri

Lorenzo Pugnaloni Giornalista Instagram Editor, autore, conduttore televisivo e imprenditore nel settore della comunicazione. Talent scout, ha pubblicato due libri.

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Dall’esperienza a The Fifty Italia fino al clamoroso retroscena sul Grande Fratello, passando per il rapporto con Michelle Comi dopo le recenti polemiche mediatiche. Max Felicitas, tra i protagonisti del reality game di Prime Video, si racconta senza filtri in questa intervista esclusiva a Libero.it.

L’influencer e imprenditore ripercorre il suo percorso nel programma, commenta i compagni d’avventura, rivela chi avrebbe voluto vedere vincitore e spiega perché ha sempre rifiutato l’idea di entrare nella Casa più spiata d’Italia.

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L’esperienza a The Fifty Italia

Ha partecipato a The Fifty, il nuovo reality game di Prime. Esperienza che rifarebbe?

"Assolutamente sì. Non tanto per il gioco in sé, ma perché mi ha permesso di mettermi alla prova convivendo con persone completamente diverse da me. Credo che uscire dalla propria bolla faccia sempre bene e che esperienze del genere aiutino a crescere anche dal punto di vista umano."

Alcuni dei suoi ex compagni di gioco si sono lamentati del ‘montaggio’. C’è qualcosa di lei, degno di nota, che non abbiamo visto?

"Sicuramente il lato più umano. Nel programma si vedono soprattutto le dinamiche di gioco, ma con molte persone ho avuto conversazioni profonde su temi come l’amore, il bullismo, i pregiudizi e le difficoltà personali. Quella parte di me probabilmente è rimasta meno visibile."

I rapporti nel cast e le dinamiche del reality

Con chi può affermare di aver stretto un rapporto di amicizia vero?

"Per me l’amicizia è una cosa molto seria e profonda. Faccio fatica a dire che possa nascere davvero in un contesto dove tutti, giustamente, stanno giocando per se stessi. La persona con cui ho legato di più è stata Alex, forse proprio perché anche lui, come me, era molto concentrato sul proprio percorso senza troppe maschere."

Ha litigato con qualcuno?

"No. Io non litigo praticamente mai. Se una persona non mi piace o non condivido certi comportamenti, semplicemente prendo le distanze. Non riesco a discutere o ad alzare i toni per delle dinamiche da reality."

Capita di rivalutare anche in negativo le persone, è stato così per qualcuno?

"Può capitare nella vita come nei reality. Però cerco sempre di conoscere le persone fino in fondo prima di giudicarle. Magari alcune impressioni cambiano, ma preferisco concedere il beneficio del dubbio piuttosto che etichettare qualcuno."

Ha fatto molto discutere lo scontro tra Chiofalo e Caruso, da che parte si è schierato?

"Da nessuna parte. Sono dinamiche molto lontane dal mio modo di essere. Io non sento il bisogno di litigare e faccio fatica a comprendere certi scontri. Mi limito a osservare senza prendere posizione."

Francesco Chiofalo e il pronostico sull’Isola dei Famosi

Senta, parlando di Francesco non posso non farle commentare la sua imminente partecipazione a L’Isola dei Famosi…

"Secondo me Francesco all’Isola farà molto bene. Ha personalità, è uno che crea dinamiche e soprattutto sa intrattenere. Credo che farà divertire parecchio il pubblico."

Se avesse dovuto scegliere lei a chi affidare la vittoria, chi avrebbe scelto?

"Khady. Per me è stata la migliore. Ha avuto un percorso forte, equilibrato e coerente dall’inizio alla fine."

Chi è stato il più stratega di tutti?

"Direi Valerio e Sespo. Conoscono molto bene le dinamiche di questo tipo di programmi e sanno perfettamente come muoversi all’interno del gioco."

Il Grande Fratello rifiutato e la crisi dei reality

Parlando di reality, le è stato mai proposto il GF VIP?

"Sì, circa due anni fa. Però ho sempre rifiutato. Io ho una vita, una famiglia, degli amici e un lavoro che porto avanti ogni giorno. Non riuscirei a stare mesi chiuso dentro una casa lontano da tutto questo. Sinceramente non lo farei per nessuna cifra."

Che pensa della crisi generalista dei reality? Forse dovuta anche allo scandalo Signorini. Che idea si è fatto?

"Credo che oggi il pubblico sia cambiato. Le persone hanno tantissimi contenuti a disposizione e cercano autenticità. Quando percepiscono qualcosa di costruito si allontanano. Non penso ci sia una sola causa, ma sicuramente il pubblico è molto più attento e critico rispetto al passato."

Però, l’ultima edizione con il ritorno della Blasi è stata molto apprezzata.

"Ilary ha sempre avuto una capacità naturale di intrattenere e di rendere i programmi leggeri. Quando una conduzione funziona, il pubblico lo percepisce immediatamente."

Dunque, parteciperebbe?

"Dipende dal progetto. Però, in generale, resto molto legato alla mia vita reale. Se un’esperienza mi arricchisce come persona la valuto, ma non rincorro la televisione."

Michelle Comi e le polemiche degli ultimi mesi

Parlando di personalità come la sua, affermatosi anche attraverso i social, ultimamente si è parlato molto di Michelle Comi. Chiaramente, a seguito di tutta la polemica… Che ne pensa? L’ha sentita post ‘scandalo’?

"Michelle è una mia amica. Io ho sempre cercato di andare oltre le polemiche, i giudizi e gli errori che una persona può commettere. L’amicizia, per me, vale molto più di quello che viene scritto sui giornali o sui social. Le persone vanno conosciute davvero prima di essere giudicate."

La televisione e i progetti futuri

Un programma TV che condurrebbe?

"Qualcosa che racconti le persone normali. Le storie vere mi hanno sempre affascinato più del mondo dei VIP. Mi piacerebbe dare spazio a chi ha qualcosa da raccontare ma raramente trova un microfono davanti."

Utilizza i social anche per divertimento e per strappare un sorriso alla gente. Qual è il segreto?

"Essere se stessi. La gente percepisce immediatamente quando stai recitando un personaggio. Io cerco semplicemente di mostrarmi per quello che sono, con i miei pregi e i miei difetti."

Un progetto a cui sta lavorando?

"Sto lavorando molto su ProntoMax24, un progetto che ho creato insieme a un amico. Abbiamo aperto una ditta che si occupa di interventi e lavori per la casa, ma abbiamo deciso di promuoverla in un modo completamente diverso dal solito, attraverso un format social inclusivo e vicino alle persone.

Credo che per troppo tempo i lavori manuali siano stati sottovalutati. Oggi tanti ragazzi inseguono la fama o il successo facile, mentre mancano sempre di più professionisti come idraulici, elettricisti, muratori e artigiani qualificati.

Io penso invece che questi mestieri abbiano un valore enorme e che saranno tra i più richiesti e meglio pagati del futuro.

Con ProntoMax24 stiamo cercando di dare dignità e visibilità a un settore che merita molto più rispetto di quello che spesso riceve. È un progetto in cui credo tantissimo perché unisce impresa, comunicazione e utilità concreta per le persone."

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