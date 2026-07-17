Max Angioni verso il GialappaShow, l’indiscrezione sul corteggiamento ‘serrato’ e l’ipotesi addio alle Iene (sempre più concreta) Stando a un recente retroscena, il comico comasco potrebbe essere a un passo dall'ingresso nel programma di Santin e Gherarducci. Da settimane proseguirebbero i contatti.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Max Angioni a un passo dal GialappaShow. Questa l’indiscrezione che sta girando nelle ultime ore, grazie al retroscena svelato da Massimo Falcioni di Today. Stando alle voci, il comico sarebbe in trattativa da settimane e in contatto diretto con i responsabili dello show irreverente firmato da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Angioni era già apparso in una precedente puntata del programma di Sky e Tv8, la scorsa primavera, dove aveva brevemente deliziato gli appassionati in tandem con il Mago Forest. Ora si parla invece di un acquisto in pianta stabile, per così dire, con il giovane comico che si andrebbe ad aggiungere al pool di talenti già nutritissimo in casa Gialappa’s. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Max Angioni, l’indiscrezione sull’approdo (possibile) al GialappaShow

Forse ci siamo. Max Angioni potrebbe essere pronto a salutare le Iene – se ne parlava solo qualche giorno fa – per tentare la fortuna verso nuovi lidi. E secondo l’indiscrezione lanciata dal giornalista Massimo Falcioni su Today, il comico emerso nel 2021 grazie alla partecipazione a Italia’s Got Talent sarebbe davvero vicinissimo a un accordo con il GialappaShow. A quanto pare i due autori e creatori della trasmissione, Marco Santin e Giorgio Gherarducci, gradirebbero parecchio il profilo del comico comasco. Tanto che da settimane sarebbero in corso i contatti tra le parti per definire il tutto.

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Manca quindi l’ufficialità effettiva, che ci sarà soltanto in caso di annuncio da parte dei diretti interessati. Ma gli indizi puntano tutti nella stessa direzione: Angioni sembra destinato ad aggiungersi alla squadra di comici già attivi all’interno dello show di Tv8. Da Ubaldo Pantani a Brenda Lodigiani, passando per Giovanni Vernia, Alessandro Betti, Stefano Rapone e Giulia Vecchio, la lista è lunghissima. Max potrebbe diventare presto ‘collega’ dei formidabil Gigi & Ross, di Edoardo Ferrario e del dissacrante Tony Bonji, per non parlare delle ormai veterane della risata Michela Giraud e Valentina Barbieri.

Resta tuttavia da capire se l’approdo della giovane star renderà necessario un addio nell’attuale cast. È logico pensare infatti, come sottolinea giustamente Falcioni su Today, che la Gialappa’s stia valutando di far entrare nel progetto Max al posto di qualcuno, e non in assoluto. Ma questa ipotesi rimane al momento da verificare.

L’addio a Le Iene di Max Angioni

In parallelo, proseguono le voci su un addio imminente di Angioni a Le Iene. Nel programma Mediaset il comico era entrato in punta di piedi nel 2023, ma dopo tre stagioni di successo potrebbe lasciare a causa di una netta ristrutturazione in atto. Lo ha rivelato di recente Giuseppe Candela nella sua rubrica ‘C’è Chi Dice’ sul settimanale Chi, spiegando come Max, per due anni al fianco di Veronica Gentili (che invece è destinata a rimanere) appaia l’indiziato numero uno per la partenza dal titolo cult di Italia 1.

Falcioni di Today ha poi aggiunto che sempre Chi avrebbe individuato già il successore del comico, ovvero Andrea Pisani dei PanPers. Finito al centro della cronaca gossip per la separazione (dolorosa) da Beatrice Arnera, il collega di Max sarebbe una figura ideale e ugualmente giovane. Perfetta per attirare il pubblico social, dove è esploso nel corso degli anni, e già navigato al punto giusto in termini di esperienza tv. Resta solo da capire se e quando le pedine andranno al loro posto. Per ora in mano abbiamo i rumors. A breve potrebbero arrivare le conferme definitive.

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