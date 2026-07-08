“Max Angioni via dalle Iene”, chi affianca Veronica Gentili: la scelta (sorprendente) di Mediaset Stando agli ultimi rumor il comico potrebbe non tornare alla conduzione dello show “in nero” ideato da Davide Parenti su Italia 1: chi lo sostituisce

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Aria di cambiamento a Le Iene. Stando agli ultimi rumor, infatti, a partire dalla prossima stagione Veronica Gentili non sarà più affiancata da Max Angioni in prima serata su Italia 1. Il comico potrebbe non tornare alla conduzione dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti, per il quale si aprono ora diversi scenari per la successione. Scopriamo tutti i dettagli.

Max Angioni fuori da Le Iene: la decisione di Mediaset. Il retroscena

Le indiscrezioni sulla prossima stagione televisiva iniziano a delineare anche il futuro de Le Iene. Sa da un lato la volontà di Mediaset è quella di rilanciare Italia 1 e restituire una linea editoriale ben precisa alla rete del Biscione, infatti, dall’altro lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti si prepara a rimanere il programma di punta del palinsesto. Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela nella rubrica ‘C’è Chi Dice’ del settimanale Chi, tuttavia, non mancherà qualche ‘ritocco’ destinato a cambiare il programma. Mediaset starebbe infatti lavorando a una nuova impostazione dello storico show di Parenti, confermando Veronica Gentili alla guida della trasmissione ma valutando un cambiamento significativo per quanto riguarda il ruolo di Max Angioni.

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Stando ai rumor, il comico sarebbe infatti vicino all’addio al programma dopo due stagioni trascorse al fianco della giornalista. La sua presenza, iniziata nell’autunno del 2023 (quando ancora c’era Belén Rodríguez al timone), potrebbe quindi concludersi, mentre il format si prepara a tornare con un doppio appuntamento settimanale e con una serie di puntate speciali dedicate ai grandi casi di cronaca e attualità come accaduto nell’ultimo anno con il delitto di Garlasco. Candela scrive: "Le Iene a metà. È il titolo di punta di Italia 1 e continuerà a esserlo anche nella prossima stagione. Stiamo parlando del noto programma ideato da Davide Parenti, che tornerà in onda in autunno con un doppio appuntamento e con i diversi speciali a tema. Alla conduzione ci sarà ancora una volta la giornalista Veronica Gentili; sarebbe in uscita invece il comico Max Angioni".

Chi prende il suo posto al fianco di Veronica Gentili: tutte le ipotesi

Al momento non ci sono ancora conferme né smentite ufficiali da parte di Mediaset, ma le ipotesi sul futuro della conduzione de Le Iene sono già numerose. Oltre alla possibilità di un nuovo volto fisso al fianco di Veronica Gentili, infatti, non è da escludere che la giornalista possa condurre in solitaria. Un’altra soluzione potrebbe essere l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi affiancata di settimana in settimana da ospiti differenti (una soluzione che richiamerebbe quanto già sperimentato nel 2021, quando si alternarono Elisabetta Canalis, Elodie, Federica Pellegrini, Rocío Muñoz Morales e tante altre).

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