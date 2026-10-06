Mauro Repetto, il nuovo singolo (con libro) e la certezza su Max Pezzali e gli 883: “Non siamo colleghi” Il co-fondatore dello storico gruppo musicale sta per inaugurare una nuova fase della sua carriera: le parole sul rapporto con Max

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Mauro Repetto torna a raccontarsi tra musica, letteratura e televisione, senza rinunciare a quella curiosità pop che lo ha sempre accompagnato. A 57 anni, infatti, l’ex componente degli 883 guarda al passato con affetto, ma continua a progettare il futuro: ad attenderlo ci sono un nuovo singolo, il debutto come romanziere e il ritorno sul palcoscenico. Sullo sfondo resta il rapporto con Max Pezzali, oggi lontano dalle dinamiche professionali di un tempo ma ancora legato da un’amicizia che, assicura Repetto, non ha mai conosciuto rotture. Scopriamo tutti i dettagli.

Mauro Repetto degli 883 tra musica, fantascienza e una nuova generazione

Il prossimo capitolo della carriera di Mauro Repetto – come anticipato – si muove su più fronti. Il 16 ottobre arriverà "Generazione", nuovo singolo nella quale l’artista mette a confronto la propria epoca con quella dei ragazzi di oggi. Il tempo è passato, gli adolescenti di ieri sono diventati genitori, ma alcune passioni restano condivise: Repetto racconta di ascoltare volentieri anche gli artisti amati dai figli e cita Anna Pepe come una delle voci capaci di incuriosirlo. Una curiosità "pop" che oggi lo porta anche verso la narrativa con Election Day 2067, thriller ambientato in un futuro nel quale una crisi politica ed economica spinge le lobby del potere a cercare una soluzione fuori dagli schemi. Nel romanzo trova spazio anche una riflessione sull’intelligenza artificiale e sulla perdita di libertà individuale. Il risultato è una storia costruita sul confronto tra "algoritmo e imprevedibilità" e tra "reale e fake". Repetto continuerà inoltre la sua esperienza teatrale con "Uno, nessuno… e Joker", confermando una vocazione artistica a tutto tondo.

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Max Pezzali, un’amicizia che non ha bisogno di strategie

Il ritorno degli 883 nella memoria collettiva, anche attraverso la serie televisiva, ha ‘riportato’ Mauro Repetto accanto a Max Pezzali. Un incontro che per lui conserva ancora un valore profondamente personale: "Quando incontro Max torna sempre l’emozione di rivedere un amico con cui hai passato gli anni più importanti della tua vita". E la complicità, racconta, riappare immediatamente: "Parte subito la voglia di ridere". Nessun retroscena conflittuale, però, dietro la separazione delle loro strade. "Non c’è stato nessuno screzio e non abbiamo mai litigato" ha precisato Repetto. Il loro rapporto non segue le logiche di una collaborazione professionale: "Non ci cerchiamo perché non siamo mai stati e mai saremo due colleghi, ma sempre due amici che ora non sono più compagni di banco". È proprio questa spontaneità, secondo Repetto, a rendere autentici i loro eventuali progetti comuni: "Se viene fuori qualcosa fra noi non è mai a tavolino, non abbiamo bisogno di marketing".

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