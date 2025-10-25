Mauro Di Francesco, da Jerry Calà ad Alba Parietti: “Il nostro tempo non tornerà più”. Il dolore degli amici di sempre L’attore milanese, volto indimenticabile della commedia degli anni ’80, si è spento a 74 anni dopo una lunga malattia. Amici e colleghi lo ricordano con affetto sui social.

Si è spento nella notte Mauro Di Francesco, per tutti "Maurino", attore che ha incarnato la leggerezza ironica e malinconica della Milano degli anni Ottanta. Aveva 74 anni. L’artista si trovava ricoverato in un ospedale romano da circa un mese, dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. Una decina d’anni fa aveva subito un trapianto di fegato che gli aveva permesso di tornare al lavoro e alla vita, ma negli ultimi tempi le complicazioni si erano fatte più gravi.

Volto inconfondibile della commedia leggera dei favolosi anni ’80, Di Francesco fu protagonista di molti film diventati iconici come Sapore di mare Un anno dopo, I fichissimi, Attila Flagello di Dio, Il ras del quartiere e Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo… me. La sua comicità tagliente e disincantata lo rese uno dei simboli di quell’epoca di cinema popolare, insieme a nomi come Diego Abatantuono, Jerry Calà e Teo Teocoli.

Addio Mauro di Francesco, il dolore del web

Sui social, la notizia della sua morte ha scatenato un’ondata di affetto e nostalgia. Tra le immagini più condivise, quella tratta da Sapore di mare 2, in cui il suo personaggio – Uberto Colombo – solo al tramonto, pronuncia la battuta diventata leggendaria: "Sei andata via Alina? E chi se ne frega". A interpretare Alina era l’attrice francese Pascale Reynaud, poi diventata compagna di Mauro di Francesco e madre di suo figlio Daniel.

Il web è stato letteralmente inondato dal ricordo dei suoi fan. C’è chi ha scritto: "Mi dispiace tanto, va via un pezzo della mia gioventù", oppure: "Hai fatto ridere intere generazioni…. Ci hai regalato battute e scene indimenticabili…. RIP", e ancora: "Un dispiacere vero. Un’epoca che sta tramontando malinconicamente, ma ci lascia dei sorrisi e ricordi che vivranno costanti in noi".

Da Jerry Calà ad Abatantuono: gli amici vip ricordano Di Francesco

Sui social la morte di Mauro Di Francesco ha generato anche tante reazioni da parte dei suoi amici Vip, con i quali l’attore milanese era cresciuto e aveva lavorato. Il primo a ricordarlo è stato Diego Abatantuono, che condivise con lui il set di Attila flagello di Dio: "Mio bel Maurino che per ridere insieme avresti fatto qualsiasi cosa", ha scritto accanto a un collage di vecchie fotografie.

Poco dopo è arrivato il messaggio di Jerry Calà, suo storico amico, che ha diretto Di Francesco nel film Odissea nell’ospizio (2019), la sua ultima apparizione cinematografica: "Ciao Maurino… Quante risate, quante scene insieme, quanta vita condivisa sul set e fuori. Te ne vai in silenzio, ma lasci dietro di te un ricordo enorme e un affetto che non si spegnerà mai. Buon viaggio amico mio".

Anche Alba Parietti ha voluto salutarlo, ricordando la loro collaborazione in nella commedia cult Abbronzatissimi: "Caro Mauro, abbiamo condiviso gli anni più belli della nostra vita. Abbiamo riso tanto, abbiamo lavorato insieme e non era mai faticoso perché ci divertivamo come dei pazzi. Con te se ne va una parte di noi, e tutti quelli che hanno condiviso un tempo che non tornerà più. Io ti penso nonostante il dispiacere non riesco a non sorridere, perché tu mi evochi sorriso e questo è il ricordo che porterò nel cuore".

Francesco Oppini, figlio di Franco Oppini e della stessa Alba Parietti, ha affidato a Instagram parole commosse con cui ha ricordato Di Francesco per come l’aveva conosciuto nella vita privata: "Oltre ad essere stato uno straordinario attore comico, sei stato uno dei più simpatici che abbia mai conosciuto. Da quando sono nato non credo o non ricordo di averti mai visto una volta senza che tu non facessi ridere o sorridere gli altri. Eri un portento di simpatia, ma soprattutto eri una buona persona. Ci mancherai tantissimo. Fai buon viaggio Maurino, che la terra ti sia lieve".

