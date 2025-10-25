Mauro Di Francesco, chi è la moglie Antonella Palma Di Fratianni. La malattia, il trapianto e l’ultima apparizione in TV
Mauro Di Francesco è morto a 74 anni, dopo una lunga malattia: chi è la moglie Antonella Palma Di Fratianni, cosa fa e chi è il figlio nato dalla loro storia.
Mauro Di Francesco, detto Maurino, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto a 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per problemi di salute. Una decina di anni fa aveva affrontato con successo un trapianto di fegato, ma recentemente le sue condizioni erano peggiorate. Volto noto del cinema di Carlo Vanzina, al suo fianco è rimasta lei, la moglie Antonella Palma Di Fratianni. Ma vediamo nello specifico chi è, chi era l’ex moglie e chi è il figlio.
Mauro Di Francesco, chi sono l’ex moglie e la moglie Antonella Palma Di Fratianni
L’attore simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta e Novanta, Mauro Di Francesco, è scomparso la scorsa notte a causa di complicanze di salute. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che sul set del film di Sapore di Mare 2, conobbe l’attrice Pascale Renaud, interprete del ruolo di Alina, la ragazza francese amata dal suo personaggio Umberto Colombo. Tra i due nacque una relazione che li portò al matrimonio nel 1983 e alla nascita del loro unico figlio, Daniel. Il matrimonio con Pascale terminò dopo quattro anni. Nel 1997 l’attore sposò Antonella Palma Di Fratini, estranea al mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni aveva scelto di rallentare la carriera, trasferendosi in Toscana per dedicarsi alla famiglia, mantenendo però la sua iconica simpatia. Il suo ultimo film fu Odissea nell’ospizio (2019), diretto dall’amico Jerry Calà.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Morto Mauro Di Francesco: la malattia e il trapianto
Di Francesco aveva parlato pubblicamente della sua lunga battaglia contro l’alcolismo e la cirrosi epatica, che lo portarono a un trapianto di fegato. In un’intervista al Giornale nel 2011, affermava: "Ho cominciato a bere a dieci anni e ho smesso a cinquantacinque. Sono un miracolato". La sua morte è dovuta ad ad alcune complicanze di salute ma non sappiamo ancora a cosa di specifico.
Le ultime apparizioni in tv di Mauro Di Francesco
Come vi abbiamo accennato prima, negli ultimi anni, Di Francesco aveva deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per vivere in serenità con la sua famiglia. L’ultima apparizione televisiva dell’attore è stata ad Avanti Un Altro – Pure di sera, dove Paolo Bonolis lo aveva presentato tra la commozione del pubblico in studio e a casa. Dopo la sua scomparsa, che ha lasciato un vuoto enorme in milioni di persone, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello del figlio di Franco Oppini, che sui social ha scritto: "Maurino, ti vogliamo bene tutti."
Potrebbe interessarti anche
Morto l'attore Mauro Di Francesco, compagno di De Sica e Diego Abatantuono: le cause del decesso
Addio a Mauro Di Francesco, volto amato della commedia italiana degli anni Ottanta. ...
Dimenticate E' sempre Cartabianca: Mauro Corona, il ritratto più intimo e intenso attraverso un viaggio nel tempo
Tra le nuove pubblicazioni di CG Entertainment anche il film del discusso alpinista ...
Affari Tuoi: De Martino 'brucia' Gerry Scotti. Poi caos tra Mauro e figlia e una beffa storica
Nella puntata del 20 ottobre, il macellaio Mauro va in confusione e torna a casa a m...
Antonella Elia e Pietro Delle Piane, le nozze slittano (ancora): “Un po’ di problemi”, i sospetti della Balivo
Antonella Elia e Pietro Delle Piane rinviano ancora le nozze: tra sorrisi, battute e...
Paola Cortellesi contesa da tre uomini: le difficoltà con il marito in questo film su Netflix
Divertente, ironica e memorabile: questa è Paola Cortellesi in una commedia iconica ...
Su RaiPlay la vita di Ricky Memphis stravolta da matrimoni e guai
Ricky Memphis torna a far ridere e lo fa sulla piattaforma RaiPlay con una commedia ...
I film in onda in TV stasera, domenica 12 ottobre 2025: il capolavoro di Leonardo DiCaprio
Scoprite i migliori film disponibili nella serata di domenica 12 ottobre 2025: dall’...
Antonella Clerici, bordata in diretta alla Rai: la polemica su The Voice Senior a È Sempre Mezzogiorno
Nella puntata di oggi, lunedì 13 ottobre, la conduttrice ha lanciato una frecciata i...