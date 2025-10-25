Trova nel Magazine
Mauro Di Francesco, chi è la moglie Antonella Palma Di Fratianni. La malattia, il trapianto e l’ultima apparizione in TV

Mauro Di Francesco è morto a 74 anni, dopo una lunga malattia: chi è la moglie Antonella Palma Di Fratianni, cosa fa e chi è il figlio nato dalla loro storia.

Mauro Di Francesco
Mauro Di Francesco, detto Maurino, attore e cabarettista simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta, è morto a 74 anni in ospedale a Roma, dove era ricoverato da un mese per problemi di salute. Una decina di anni fa aveva affrontato con successo un trapianto di fegato, ma recentemente le sue condizioni erano peggiorate. Volto noto del cinema di Carlo Vanzina, al suo fianco è rimasta lei, la moglie Antonella Palma Di Fratianni. Ma vediamo nello specifico chi è, chi era l’ex moglie e chi è il figlio.

Mauro Di Francesco, chi sono l’ex moglie e la moglie Antonella Palma Di Fratianni

L’attore simbolo della commedia italiana degli anni Ottanta e Novanta, Mauro Di Francesco, è scomparso la scorsa notte a causa di complicanze di salute. Riguardo la sua vita privata, sappiamo che sul set del film di Sapore di Mare 2, conobbe l’attrice Pascale Renaud, interprete del ruolo di Alina, la ragazza francese amata dal suo personaggio Umberto Colombo. Tra i due nacque una relazione che li portò al matrimonio nel 1983 e alla nascita del loro unico figlio, Daniel. Il matrimonio con Pascale terminò dopo quattro anni. Nel 1997 l’attore sposò Antonella Palma Di Fratini, estranea al mondo dello spettacolo. Negli ultimi anni aveva scelto di rallentare la carriera, trasferendosi in Toscana per dedicarsi alla famiglia, mantenendo però la sua iconica simpatia. Il suo ultimo film fu Odissea nell’ospizio (2019), diretto dall’amico Jerry Calà.

Morto Mauro Di Francesco: la malattia e il trapianto

Di Francesco aveva parlato pubblicamente della sua lunga battaglia contro l’alcolismo e la cirrosi epatica, che lo portarono a un trapianto di fegato. In un’intervista al Giornale nel 2011, affermava: "Ho cominciato a bere a dieci anni e ho smesso a cinquantacinque. Sono un miracolato". La sua morte è dovuta ad ad alcune complicanze di salute ma non sappiamo ancora a cosa di specifico.

Le ultime apparizioni in tv di Mauro Di Francesco

Come vi abbiamo accennato prima, negli ultimi anni, Di Francesco aveva deciso di allontanarsi dal piccolo schermo per vivere in serenità con la sua famiglia. L’ultima apparizione televisiva dell’attore è stata ad Avanti Un Altro – Pure di sera, dove Paolo Bonolis lo aveva presentato tra la commozione del pubblico in studio e a casa. Dopo la sua scomparsa, che ha lasciato un vuoto enorme in milioni di persone, sono arrivati numerosi messaggi di cordoglio, tra cui quello del figlio di Franco Oppini, che sui social ha scritto: "Maurino, ti vogliamo bene tutti."

