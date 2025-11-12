Mauro Corona sfida De Laurentiis: “Mi ha chiesto 600mila euro di danni? Andrò in galera..." Lo scrittore montanaro ha attaccato il presidente del Napoli nel corso dell'ultima puntata di È sempre CartaBianca. La vicenda risale al periodo della pandemia da Covid.

Quando si parla di Mauro Corona, il confine tra sarcasmo e provocazione è sottilissimo. ‘Vittima’ dello scrittore montanaro, questa volta, è stato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Che Corona ha attaccato duramente nell’ultima puntata di È sempre CartaBianca, talk condotto su Rete 4 da Bianca Berlinguer. A quanto pare, De Laurentiis avrebbe querelato il noto autore per una vicenda risalente al periodo della pandemia. E la cifra chiesta come risarcimento sarebbe davvero ‘monstre’. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Mauro Corona, l’attacco a De Laurentiis dopo la querela

Lo scrittore Mauro Corona, ospite frequente nel talk Mediaset È sempre CartaBianca, ha destato scalpore per l’attacco pesante indirizzato ad Aurelio De Laurentiis. "Mi è arrivata una comunicazione dal tribunale", ha detto in diretta, "De Laurentiis mi ha chiesto 600 mila euro di danni, andrò in galera e bòn". Combattuto tra ironia e frustrazione, Corona ha poi aggiunto: "Io lavoravo già con lei (Bianca Berlinguer, ndr) ma i soldi li chiede solo a me?". E poco dopo anche la conduttrice è intervenuta per dire la sua.

"Pensavo che le cose si sarebbero fermate", ha ammesso Berlinguer, "invece, effettivamente la vicenda va avanti. Vedremo come va a finire". Già in passato, Corona aveva perso le staffe dopo aver appreso della querela ai suoi danni: "Non capisco questo uomo potente che se la prende con un poveraccio come me. Questa querela rasenta il ridicolo…Se è un uomo nobile del sud, perché non mi sfida a duello? Oggi ti querelano perché chiedono soldi e i famigerati danni morali. Molte persone, se si guardano allo specchio, dovrebbero chiedere i danni morali a sé stessi".

La vicenda che ha portato alla querela di De Laurentiis

La vicenda risale al periodo della pandemia, quando Mauro Corona e Bianca Berlinguer avevano accusato De Laurentiis di essersi presentato a una festa della Lega Calcio con la febbre alta. Da lì era partita la reazione del patron del Napoli, deciso a ricorrere alle vie legali per avere giustizia. Già nel 2024, quando Corona aveva appreso per la prima volta della querela, lo scrittore aveva minacciato di abbandonare per sempre le ospitate in tv. "Non so se verrò più in televisione", aveva detto amareggiato, "perché devi stare attento a quello che dici, che fai. Mi sto stancando, è probabile che molli tutto e torni nella grotta". Stavolta, l’ospite di Berlinguer non ha ripetuto la stessa ‘minaccia’. Ma è probabile che lo scontro con De Laurentiis non si esaurisca qui.

