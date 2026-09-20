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Mauro Corona, chi è la nuova compagna di 24 anni più giovane: "Innamorarsi a questa età è una cosa tragica e poetica"

Mauro Corona si racconta senza filtri in un'intervista a Fanpage, parlando del suo ultimo libro intitolato Felice

Stefania Meneghella

Stefania Meneghella

Giornalista

Giornalista pubblicista, scrittrice e critica d’arte, sono autrice di quattro romanzi e fondatrice di Kosmo Magazine

mauro corona racconto
IPA

Mauro Corona racconta la parte più intima di sé nel nuovo libro intitolato Felice ed editato da Bompiani. Si tratta della storia della sua vita, che gli permette di mettersi – per la prima volta – a nudo e di farne uscire un uomo pieno di imperfezioni ma che crede nell’intensità delle emozioni. Si parla del fratello morto nel 1968, di un’infanzia segnata dall’abbandono della madre e dalla violenza del padre, della malattia delle figlie. Tutti eventi che hanno segnato profondamente la sua persona.

Al centro delle pagine ci sono anche i suoi vizi – come l’alcol, la rabbia, la violenza – e spiega il motivo per cui è diventato l’uomo che ora tutti vedono. Il protagonista di Cartabianca – storico programma condotto da Bianca Berlinguer e da qualche anno in onda su Mediaset dopo anni in Rai – ha rilasciato un’intervista per Fanpage e ha svelato retroscena inediti su di sé.

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La confessione inedita e il libro di Mauro Corona

76 anni di sentimenti, imperfezioni, fragilità. Si racconta così Corona parlando di sé e della vita che ha vissuto. In un’intervista rilasciata per Fanpage, lo scrittore ha raccontato di non essersi mai piaciuto e di aver nascosto difetti e tradimenti. "Alla fine ho voluto pormi sul lettino dello psicanalista, che ero io stesso" – ha continuato – "Volevo liberarmi di questa recita che mi sono cucito addosso".

Si è così definito "una persona negativa, un uomo falso, invidioso, vendicativo, menzognero", affermando di aver recitato per anni la parte della persona per bene. Si è così messo a nudo ricordando il fratello Felice scomparso anni fa che, tra quelle pagine, si è stancato e ha detto: "Adesso basta, vi faccio vedere io chi è quell’uomo". E ancora: "Quando diventi un personaggio pubblico sei apprezzato da una parte e odiato o invidiato da un’altra. Ho ricevuto attacchi subdoli, cattivi, feroci, vili, che hanno tirato in ballo la mia famiglia che non c’entrava nulla".

"Ho un amore più giovane di 24 anni": chi è la compagna

In una recente ospitata fatta nel salotto televisivo di Verissimo, talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, Mauro Corona ha inoltre raccontato di aver un "amore lontano, una persona che mi vuol molto bene e io anche a lei". Ha così confessato di essere molto innamorato, anche se non ha rivelato l’identità di questa donna misteriosa. "È lontana, in Toscana, vicino Abetone", ha rivelato senza esporsi troppo.

Poi ha spiegato di essere ancora sposato con la moglie Francesca e di non avere intenzione di divorziare solo per dare soldi all’avvocato. "Innamorarsi a 76 anni è una cosa poetica e tragica" – ha continuato – "Perché devi funzionare, ci vuole la pastiglia… è più tragico che poetico". Inoltre ha fatto sapere che la donna di cui si è innamorato è più giovane di lui di 24 anni.

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