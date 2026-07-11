Mauro Corona piange Ferruccio Clerino, morto l’amico di una vita: "La corda spenzola nel vuoto" Lo scrittore affida ai social un commovente messaggio d'addio per il compagno di tante scalate, più volte ricordato anche a È sempre Cartabianca insieme a Bianca Berlinguer.

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Mauro Corona piange la scomparsa di Ferruccio Clerino, l’amico che per anni ha accompagnato le sue avventure tra montagne, sentieri e momenti di vita quotidiana. Lo scrittore e alpinista ha affidato ai social un messaggio carico di dolore, ricordando Clerino come una presenza speciale, quasi un fratello. Una perdita raccontata con le immagini e le parole che appartengono da sempre al suo mondo: quelle della montagna e della cordata.

Mauro Corona in lutto, è morto Ferruccio Clerino: il dolore per l’amico storico di montagna

Il 75enne Corona ha scelto una fotografia insieme all’amico scomparso per condividere il suo addio, affidando il ricordo a una metafora legata all’arrampicata, lo sport che entrambi amavano. Ferruccio Clerino era anche una figura conosciuta dal pubblico televisivo perché spesso citato dallo scrittore e scalatore durante i suoi interventi a È sempre Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete 4.

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Nel suo messaggio, Mauro Corona ha utilizzato parole cariche d’affetto e dolore per raccontare il rapporto con Clerino e il vuoto lasciato dalla sua scomparsa.

«Un altro amico, Ferruccio Clerino, un fratello, stamattina ha sciolto il nodo alla corda che ci teneva legati nelle avventure di montagna e nella vita. Se n’è andato in silenzio. La corda spenzola nel vuoto. Recupero le filate una per una ma dall’altra parte lui non c’è più». Visualizza questo post su Instagram

Un’immagine che richiama il linguaggio dell’alpinismo, ma che diventa soprattutto il racconto di un’amicizia lunga e profonda. Clerino era infatti il compagno di molte escursioni e scalate, una presenza costante nella vita privata dello scrittore che non hai mai nascosto di considerere il legame coi suoi amici una delle bussole della sua vita. Tra i momenti condivisi anche l’incontro con Brad Pitt sul lago di Misurina, una circostanza che aveva portato alla diffusione sui social di una fotografia in cui comparivano anche Corona e il suo storico amico.

Il rapporto tra i due era fatto anche di piccoli episodi quotidiani e di gesti di reciproco aiuto. Clerino, secondo quanto raccontato dallo stesso Corona nel tempo, era una figura di riferimento nelle uscite insieme, tanto da accompagnarlo anche durante pranzi e cene per evitare problemi dopo aver bevuto qualche bicchiere di vino di troppo.

"Ferro" a È sempre Cartabianca: il ricordo che il pubblico conosceva

Ferruccio Clerino era diventato un nome familiare anche agli spettatori di È sempre Cartabianca. Durante i collegamenti con la conduttrice Bianca Berlinguer (sempre in remoto dalla sua abitiazione), Mauro Corona lo nominava spesso con affetto e ironia, rendendolo quasi un personaggio ricorrente del programma "Bianca, ti saluta Ferro», aveva detto durante una puntata del talk, salutando idealmente l’amico.

In un’altra occasione lo aveva definito scherzosamente "il mio badante", sottolineando il ruolo che Clerino aveva nella sua vita e la cura che gli dedicava. La risposta della conduttrice era arrivata con una battuta: "Ruolo impegnativo".

Il loro rapporto era documentato anche sui social, dove Mauro Corona aveva condiviso più volte immagini delle escursioni vissute insieme. Il 24 giugno 2017 pubblicò su X una fotografia scattata durante un’uscita con la semplice didascalia: "Con Ferruccio Clerino sulla ferrata del Vajont". Due anni dopo, il 4 agosto 2019, tornò a mostrare uno dei loro momenti in montagna con un altro scatto accompagnato dalle parole: "Ferruccio Clerino 1ª volta sul Campanile di Val Montanaia, per il vecchio la 228esima!", un messaggio che raccontava tutta la passione condivisa per l’alpinismo e il loro legame d’amicizia costruito tra pareti rocciose e sentieri.

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