Dimenticate E' sempre Cartabianca: Mauro Corona, il ritratto più intimo e intenso attraverso un viaggio nel tempo
Tra le nuove pubblicazioni di CG Entertainment anche il film del discusso alpinista friulano, al centro di alcune dichiarazioni infelici a Cartabianca
Amanti del grande cinema, anche questo mese avrete di che gioire. Diverse e molto succose infatti le novità proposte da CG Entertainment questo ottobre per il mercato Home Video e in streaming, tra cui il film sull’alpinista e scrittore Mauro Corona, sottotitolato La mia vita finché capita. Scopriamo assieme tutte le nuove uscite.
Le novità di ottobre per streaming e Home Video da CG Entertainment: c’è il film di Mauro Corona
Partiamo proprio dal film su Mauro Corona, scrittore, alpinista e scultore, ma anche ospite fisso a E’ sempre CartaBianca condotto da Bianca Berlinguer, ritratto nel film La mia vita finché capita. Diretto da Niccolò Maria Pagani, è una descrizione intima dello scalatore friulano, raccontata dalla voce narrate di Giancarlo Giannini e gli interventi degli amici Piero Pelù, Erri De Luca e Davide Van De Sfroos. Il documentario mostra Corona nella sua quotidianità, quando si sposta, per esempio, con la sua Fiat Panda per le strade di Erto o mentre si trova nella sua abitazione. In un viaggio avanti e indietro nel tempo, ripercorre alcuni momenti più importanti della sua vita, partendo dall’infanzia difficile ed evidenzia il profondo legame che ha con il territorio e le sue passioni personali.
Mauro Corona – La mia vita finché capita arriva in Home Video ma anche in streaming on demand sulle principali piattaforme e su CG TV STREAMING.
Le altre uscite di CG Entertainment
Prosegue l’importante lavoro di recupero e distribuzione in Italia della filmografia di Wim Wenders con la pubblicazione in Dvd e in box Blu Ray + 4K di Crimini Invisibili, il thriller capolavoro con Bill Pullman, Andie MacDowell e Gabriel Byrne, in una nuova versione restaurata. Per quanto riguarda le grandi riscoperte, dalla fine di ottobre usciranno anche due capolavori del maestro Yasujirō Ozu, Gallina nel vento, un intenso racconto del Giappone postbellico, e l’intimo Inizio d’estate, entrambi in versione restaurata.
Si continua con Poveri noi, la commedia di Fabrizio Maria Cortese piena di colpi di scena e con Paolo Ruffini, Ricky Memphis, Ilaria Spada, Maria Grazia Cucinotta e Ricky Tognazzi. In arrivo anche Senza Sangue, il film scritto e diretto da Angelina Jolie con Salma Hayek tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco.
