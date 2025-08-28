Maurizio Mattioli, lo sfogo (pesante) dopo le fake news sulla morte: “Sono vivo e vegeto, piantatela” L'attore e comico è intervenuto con un video social, a causa delle voci che ipotizzavano un suo improvviso decesso. Questa è la quarta volta che gli succede. Ecco i dettagli.

Maurizio Mattioli è andato dritto al punto. Dopo le notizie sulla sua morte circolare in rete di recente, l’attore e comico ha deciso di intervenire una volta per tutte con un video social. Fortissimi i toni con cui Mattioli ha preso di mira gli autori delle fake news (al momento ignoti). Ma in parte il ‘veleno’ di Mattioli è giustificabile dalla serietà e delicatezza dell’argomento. Vista anche la tragedia familiare che l’attore ha dovuto affrontare anni fa, a causa della scomparsa della moglie Barbara, dopo un grave incidente e anni di paralisi. Vediamo qui sotto tutti i particolari della storia.

Maurizio Mattioli, la reazione social dopo le voci (false) sulla morte

Non ci ha pensato due volte, l’attore e comico Maurizio Mattioli, che per l’ennesima volta si è ritrovato vittima di voci false e ingiustificate. "Sono vivo e vegeto, alla faccia di chi mi vuole morto", ha sbottato in un video social condiviso su Instagram, "è la quarta volta che lo dite, ma piantatela". E ancora, lo sfogo di Mattioli ha raggiunto toni sempre più pesanti: "Non riuscite neanche a portarmi jella per quanto siete co**ioni. Mi fa riflettere che queste notizie ormai non fanno più ridere. Non siete spiritosi, imbecilli, poveracci".

Mattioli ha poi concluso con un sorriso, prima di rifilare agli autori delle fake news l’ennesima stoccata al veleno: "Se si trattasse di un fatto di eredità sappiate che i soldi sono già stati destinati dove devono. Non mi rompete i co**ioni". Insomma, toni forti quelli utilizzati da Mattioli. Ma ampiamente comprensibili.

La morte della moglie di Mattioli e il nuovo inizio con Simonetta Benincasa

In passato Maurizio Mattioli ha dovuto affrontare un momento durissimo, quando la moglie Barbara è venuta a mancare, a sette anni da un incidente che l’aveva costretta alla paralisi. "Nei pochi momenti di lucidità mi faceva capire che non gli andava più di vivere in quella maniera", aveva raccontato anni fa l’attore. Poi, nella vita di Maurizio è tornato il sereno, grazie all’incontro con Simonetta Benincasa.

"Ci siamo rivisti dopo il 2014", ha raccontato di recente il comico e doppiatore, "quando sono rimasto solo. Simonetta la conoscevo già da prima ma tra noi non c’era nulla. Poi in quel momento è scoppiato qualcosa di importante, di bello. È la donna giusta in questo momento della mia vita". I due si sono sposati e adesso convivono serenamente. Nonostante le voci incomprensibili, e ingiustificate, che ogni tanto circolano sulla salute di Mattioli.

