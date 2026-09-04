Maurizio Mattioli rompe il silenzio social, il messaggio dall’ospedale dopo l’operazione: "Mi sono deciso", come sta Il comico romano ha aggiornato i fan sulle sue condizioni: dietro la lunga pausa dai social il ricovero e l’intervento

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Per settimane la sua assenza aveva alimentato domande e preoccupazione tra i fan. Maurizio Mattioli ha deciso di spiegare personalmente il motivo del lungo silenzio sui social, comparendo in un video registrato durante la degenza ospedaliera. L’attore ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni e ha raccontato il percorso che lo ha portato a sottoporsi a un intervento alla schiena. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Maurizio Mattioli, l’operazione alla schiena e il messaggio ai fan

A chiarire la situazione è stato lo stesso Maurizio Mattioli, che ha scelto di rivolgersi direttamente alle persone che negli ultimi tempi si erano chieste che fine avesse fatto. La sua lontananza dai social non era legata a una scelta di riservatezza o a nuovi impegni professionali: dietro quella pausa c’era un problema fisico che da tempo interessava la schiena e che, con il passare dei mesi, aveva reso necessario intervenire. Dopo aver valutato a lungo la possibilità di rimandare l’operazione, l’attore ha affrontato il ricovero e l’intervento. Dal letto dell’ospedale ha quindi voluto tranquillizzare il suo pubblico, facendo sapere che tutto è andato per il verso giusto. Nel filmato ha anche rivolto un pensiero alle persone che gli sono state accanto durante questo periodo, tra telefonate, messaggi e visite. Il volto noto della comicità romana appare provato dal momento, ma in buone condizioni e soprattutto fiducioso rispetto alla fase successiva dell’operazione.

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"Ho risolto un problema con la schiena piuttosto pesante, piuttosto doloroso. Era da tempo che dovevo farlo e mi sono deciso. Fra pochi, pochissimi, giorni uscirò e sarò in forma di prima. Sono già in piedi come vedete". Visualizza questo post su Instagram

Il ritorno sui social dopo la paura dei fan

L’aggiornamento ha avuto soprattutto il merito di mettere fine alle tante supposizioni nate durante l’assenza di Maurizio Mattioli. Il silenzio improvviso aveva suscitato numerosi interrogativi, anche perché non arrivavano aggiornamenti sulle sue condizioni. La comparsa dell’attore dall’ospedale ha invece riportato tranquillità tra i suoi fan. Adesso per Mattioli comincia la fase della riabilitazione e del recupero, che richiederà tempo e prudenza. L’attore, però, guarda già al ritorno alla normalità e ai suoi appuntamenti con il pubblico. Il messaggio diffuso sui social lascia trasparire ottimismo: l’obiettivo è tornare presto in piena forma e riprendere quella quotidianità che, per tanti suoi ammiratori, significa anche ritrovare una presenza familiare sullo schermo e online. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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