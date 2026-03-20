Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua, la nuova vita si trasforma in tragedia nel nuovo film al cinema: trailer di "Benvenuti in campagna"
Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua sono i protagonisti del nuovo film Benvenuti in campagna, in uscita il 16 aprile al cinema: ecco il trailer
Maurizio Lastrico e Giulia Bevilacqua sono i protagonisti di una storia esilarante e travolgente che debutterà presto al cinema. Parliamo di Benvenuti in Campagna, film del regista Giambattista Avellino, in uscita il 16 aprile, distribuito da Vision Distribution e prodotto da Wildside (Fremantle) insieme a Alfred Film.
Benvenuti in Campagna, la trama e il trailer del film
È possibile mollare tutto e cambiare vita? Magari lasciando il caos della città per stare a contatto costante con la natura, anche se si ha un figlio e delle responsabilità? È questa la domanda che si pone la coppia protagonista del film, interpretata appunto da Bevilacqua e Lastrico. Insieme a loro, sullo schermo, vedremo anche volti noti come Andrea Pennacchi, Giorgio Colangeli e il comico Luca Ravenna.
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La storia, come mostra il trailer, ruota attorno alla famiglia Fontana, composta da Gerry, un ricercatore universitario che fatica a trovare stabilità; Ilaria, sua moglie, una vigilessa stressata dal traffico e dal caos cittadino; e Giulio, il loro figlio adolescente. Schiacciati da un appartamento troppo piccolo, dalla routine grigia di città e da un rapporto di coppia che ha perso smalto, la coppia decide di dare una svolta radicale alla loro esistenza. La soluzione sembra una sola: scappare verso la natura.
I Fontana si trasferiscono così in una vecchia fattoria diroccata con l’idea di trasformarla in un’azienda agricola moderna e bio. Sono convinti che l’aria aperta curerà ogni loro ansia, ma la realtà si rivela molto più dura del previsto. Tra vicini ricchissimi che giocano a fare i contadini, raccolti che non crescono, trivellazioni disastrose e fastidiose punture d’insetti, il loro sogno bucolico inizierà a sgretolarsi rapidamente. In questo caos, ci sarà spazio anche per i sentimenti, visto che il giovane Giulio scoprirà per la prima volta l’amore.
I successi di Giambattista Avellino
Ricordiamo che il regista Giambattista Avellino è noto soprattutto per il sodalizio con il duo siciliano Ficarra e Picone, che ha diretto nei loro esordi sul grande schermo con Il 7 e l’8 e La matassa. Il primo, in particolare, fu un grande successo e ricevette una candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento come Miglior regista esordiente.
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