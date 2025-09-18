Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico fanno coppia dopo Don Matteo: la commedia delle emozioni è su Disney+ La coppia rivelazione delle ultime stagioni della fortunata fiction Rai è in streaming con una commedia romantica in cui le emozioni la fanno da padrone

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, uno coppia che fa scintille e a cui i fan sono ormai affezionatissimi. Il cinema italiano lo ha ormai capito e, dopo Don Matteo, non perde occasione per porre i due attori fianco a fianco ogni volta che ne ha l’occasione. Non è un caso che la commedia romantica di cui parliamo oggi, disponibile in streaming su Disney+, abbia avuto un grandissimo successo anche per la presenza nel cast proprio di Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. Ma non è tutto, perchè rivedremo presto i due al cinema nel remake di un film francese di grande successo.

Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico uniti sul set di Don Matteo

Entrambi si uniscono al cast della fortunata fiction Rai a partire dalla stagione 11 e ne fanno parte fino alla 14. Giannetta veste i panni di Anna Olivieri, capitano dei Carabinieri di Spoleto. Inizialmente vista con diffidenza dai membri della caserma poiché giovane e donna, fa presto ricredere tutti. Lastrico è invece il PM Marco Nardi, uno spirito libero, sarcastico e con la battuta sempre pronta. All’apparenza misogino (per via del tradimento della sua ex con il suo migliore amico), si avvicina sempre di più ad Anna, fino a che, al termine della stagione 11, i due non iniziano una relazione. Rapporto che però si fa difficoltoso quando la donna gli tiene nascosta un’offerta di lavoro in Pakistan, cosa che lo fa sentire escluso.

Proprio per poter spostare Marco, però, rifiuta il lavoro. Tuttavia, il giorno delle nozze, lui confessa di averla tradita e i due si lasciano. Nel corso della stagione 12 e all’inizio della 13, Anna ha una relazione con l’ex detenuto Sergio La Cava, salvo poi accorgersi di amare ancora Marco. Dopo che lui rompe con Valentina Anceschi, figlia dell’ormai Colonnello Anceschi (Flavio Insinna), i due si rimettono assieme e, all’inizio della stagione 14, finalmente si sposano e si trasferiscono a Roma.

Follemente in streaming su Disney+ con Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico

Nel film diretto e scritto da Paolo Genovese, Piero (Edoardo Leo) e Lara (Pilar Fogliati) si incontrano in un bar. Lei restauratrice di mobili trentacinquenne e tendente a buttarsi spesso in amori senza futuro; lui insegnante cinquantenne con troppe delusioni sentimentali alle spalle. Desiderosi di rimettersi in gioco, fissano il primo appuntamento a casa di lei. Entrambi si fanno guidare dalle diverse personalità. Per Piero c’è il razionale Professore, il romantico Romeo (Maurizio Lastrico), il passionale Eros e il disincantato Valium. Lara è invece consigliata dall’intransigente Alfa, dalla seducente Trilli, dalla sregolata Scheggia (Maria Chiara Giannetta) e dalla sognatrice Giulietta.

Paolo Genovese propone una sorta di Inside Out in salsa italiana, un film in cui non svaga con la scrittura, non esagera nel fantastico e non si perde dietro a mitologie inconsistenti.

Giannetta e Lastrico assieme nel remake di La sindrome degli amori passati

Nel 2023 Ann Sirot e Raphaël Balboni dirigono La sindrome degli amori passati, commedia romantica che racconta di Sandra e Rémy, una coppia affiatata che si trova a fronteggiare un’imprevista diagnosi di infertilità. Un consulto medico surreale gli rivela che soffrono di una strana condizione psicologica: la "sindrome degli amori passati". In sostanza, per risolvere il problema di fertilità devono fare sesso con tutti i loro ex. Un’idea totalmente folle ma che diventa il pretesto narrativo per una commedia brillante, ironica e insospettabilmente profonda.

Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta, sebbene non sia ancora ufficiale, dovrebbero interpretare i protagonisti nel remake italiano. Nel cast originale, Lucie Debay e Lazare Gousseau hanno regalato interpretazioni intense e toccanti. Il ritorno in scena della coppia rivelazione di Don Matteo ha inevitabilmente scatenato l’entusiasmo dei fan, che da tempo chiedevano un nuovo progetto in cui rivedere assieme i loro beniamini.

Dove vedere in streaming Follemente con Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico

Se vi siete incuriositi in merito al primo appuntamento di Piero e Lara, con le loro bizzarre personalità, trovate Follemente con Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta in streaming su Disney+.

