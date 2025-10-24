Maurizio Lastrico in versione rockstar: la commedia Netflix che fa impazzire il web Maurizio Lastrico travolge il piccolo schermo con risate e rock in un film imperdibile, ora disponibile in streaming su Netflix per tutti gli appassionati.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Su Netflix arriva una commedia che promette risate e colpi di scena, diretta da Andrea Jublin e con Maurizio Lastrico protagonista. Accanto a lui, nel cast, troviamo talenti come Agnese Claisse, Sofia Panizzi, Lillo, Carolina Crescentini e molti altri. Non è una storia classica, ma un mix perfetto di musica, equivoci e situazioni esilaranti, che vi regalerà un’ora e quaranta minuti di spensieratezza e leggerezza. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Tutta Colpa Del Rock, la musica come fonte di speranza nel film con Maurizio Lastrico

Nel succoso catalogo di Netflix è arrivato un film che vi farà ridere. Parliamo di Tutta Colpa Del Rock, una commedia diretta da Andrea Jublin e con protagonista Maurizio Lastrico. Bruno (Lillo), ex chitarrista rock ora in declino, egoista e padre deludente, finisce in carcere dopo anni di scelte sbagliate. Qui si trova un’opportunità inattesa: formare una band con altri detenuti per partecipare al Roma Rock Contest, con in palio un premio in denaro che gli permetterebbe di realizzare il sogno di portare la figlia Tina in un Rock Tour negli Stati Uniti. Al suo fianco, un gruppo eterogeneo di musicisti: Roberto (compagno di cella dal cuore generoso), Osso (imponente ma sensibile), il Professore (mente brillante), Eva (batterista originale) e K Bone (ex trapper e motore creativo della band). Tra gag, tensioni e legami inaspettati, la musica diventa per loro occasione di riscatto, amicizia e cambiamento personale.

Al centro del film c’è la musica, vista come strumento di redenzione e speranza. Bruno forma una band con i compagni di cella per ricostruire la propria vita e riallacciare i rapporti con la figlia, mentre i custodi usano la musica per esprimere emozioni e sogni, trovando una via di fuga dalla realtà carceraria. Maurizio Lastrico interpreta Roberto, uno dei membri della band, e proprio grazie alla sua vena ironica, spontanea e apprezzata, riesce a inserirsi perfettamente tra i membri della band, e riesce a creare ulteriori dinamiche tra loro.

Curiosità sul film e dove vederlo in streaming

Anche per questo film abbiamo delle curiosità da svelarvi. Una delle più interessanti riguarda la partecipazione di Naska, al suo debutto cinematografico nel ruolo di K-Bone, un trapper detenuto che si unisce alla band, portando autenticità e freschezza musicale alla storia. Il film rende inoltre omaggio alla musica trash degli anni ’90, con riferimenti a band come i Servi della Gleba e la Skiantologia. Le riprese si sono svolte in location suggestive, dal quartiere Ostiense di Roma, all’antica amideria Chiozza di Ruda, in Friuli Venezia Giulia. Tutta Colpa Del Rock è visibile in streaming su Netflix.

