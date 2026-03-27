Maurizio Battista e la truffa dello sciacallo, il ‘delirio’ social spiegato a Le Iene: “Mi ha rubato 1 milione e mezzo”
Il comico romano ha raccontato allo show ‘in nero’ di Italia 1 i suoi recenti comportamenti e sfoghi, che sarebbero stati dettati da un presunto ladro
Maurizio Battista ha perso la calma e, soprattutto, la rotta. Il comico romano, infatti, ha parlato a Le Iene dei suoi recenti ‘deliri’ sui social che avevano messo in allarme i fan. Battista aveva infatti preso di mira uno ‘sciacallo’ in particolare, sfogandosi più volte su Instagram. Raggiunto dallo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti, il cabarettista ha spiegato di essere stato vittima di una presunta truffa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli
Maurizio Battista, gli sfoghi sui social: cosa c’è dietro
Negli ultimi tempi gli account di Maurizio Battista erano in preda a una sorta di ‘delirio’ social. Il comico romano aveva infatti smesso di postare sketch dei suoi spettacolo o spezzoni di vita quotidiana per concentrare tutte le sue attenzioni su uno ‘sciacallo’. "Lo sciacallo pensava di potersi mangiare le prede in tranquillità. Il cacciatore ti cerca e ti pentirai di averlo incontrato. Hai aggredito la fattoria del cacciatore che ti faceva del bene e ora è la resa dei conti"; tra frasi del genere, intimidazioni e vere e proprie minacce, il cabarettista 68enne continuava ad attaccare una persona non meglio identificata. Anche i fan erano rimasti disorientati dai recenti comportamenti di Battista, chiedendo nei commenti cosa fosse successo al comico.
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La truffa dello ‘sciacallo’: il racconto a Le Iene
Raggiunto dai microfoni de Le Iene, Maurizio Battista ha fatto un po’ di chiarezza su quanto accaduto. L’inviato dello show di Italia 1, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, Filippo Roma ha infatti chiesto al comico romano cosa ci fosse dietro questa sua preoccupante metamorfosi. "Ci sono gli sciacalli nella vita e quando gli avevi dato la tua fiducia e loro ti tradiscono, ci resti male" ha raccontato Battista, che avrebbe sarebbe stato ‘tradito’ da un amico. "Chi è lo sciacallo? In tribunale si vedrà. Mi ha anche fregato dei soldi e rischio anche di non recuperare nulla. Parliamo di cifre molto importanti. C’è una causa e non posso dire altro. Si tratta di una persona che conosco da tanto tempo". In sostanza, dunque, si tratta di una questione di soldi; secondo quanto spiegato da Mauzio Battista lo ‘sciacallo’ avrebbe staccato assegni firmando al posto suo e intascandosi grosse somme: "È una causa per firme false, si tratta di truffa! I soldi di cui parlo sono tanti, non è che sono 100mila euro… parlo di circa un milione e mezzo".
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