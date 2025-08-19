Glenn Close torna da regina del crimine in Maud: l'attrice è un’assassina spietata nella nuova serie Glenn Close torna in tv con Maud, una serie intensa dove interpreta un’anziana assassina decisa a superare il passato e sfuggire a un detective implacabile.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

E’ uno dei pilastri del cinema e molto presto (per la felicità di milioni di persone che la amano) la vedremo nuovamente sul piccolo schermo. Glenn Close sarà la protagonista della nuova serie giallo thriller Maud. Suddiviso in sei parti, questo progetto è basato sulle raccolte di racconti An Elderly Lady Is Up to No Good e An Elderly Lady Must Not Be Crossed, della scrittrice di gialli svedese di successo Helene Tursten. Tra poco vi sveleremo ulteriori dettagli ma, già vi anticipiamo, che vedremo una Close diversa, in un ruolo che vi lascerà senza parole.

Maud, di cosa parla la nuova serie con Glenn Close? La trama e il cast

L’iconica Glenn Close sta per tornare ed è pronta a sorprenderci (nel vero senso della parola). Presto, rivedremo l’attrice sul piccolo schermo in una nuova serie tv, intitolata Maud, dove interpreterà Maud Oldcastle. La serie è prodotta da Channel 4 e Sony Pictures Television e ispirata ai racconti di Helene Tursten. La trama segue un’anziana assassina con un passato tormentato che, dopo anni dedicati alla sorella, cerca un "secondo atto" della sua vita, ma un detective sospettoso scopre presto fino a che punto è disposta a spingersi per proteggere la sua libertà. La serie è scritta da Nina e Moses Raine e prodotta da Playground, già dietro al successo di Wolf Hall.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Glenn Close ha dichiarato: "Sono onorata nel lavorare con Channel 4, Sony e Playground per portare in vita questa serie davvero originale. Nina e Moses Raine scrivono in modo deliziosamente brillante e Maud Oldcastle è un personaggio diverso da tutti quelli che ho interpretato in precedenza e sono elettrizzata nell’essere una parte di un team così stellare".

Dove vedere in streaming Damages, con protagonista Glenn Close

Che la sua carriera sia eccezionale, è scontato, ma in passato, abbiamo avuto modo di apprezzare ulteriormente Glenn Close, nella serie Damages. Ambientata a New York, questa serie esplora il lato oscuro della legge. L’attrice interpreta Patty Hewes, un’avvocatessa pronta a tutto per vincere le cause, affiancata dalla giovane neolaureata Ellen Parsons nello studio Hewes & Associati. La serie, creata da Todd A. Kessler, Glenn Kessler e Daniel Zelman, vede nel cast anche: Rose Byrne, Ryan Phillippe, Janet McTeer, John Goodman, Dylan Baker, Tate Donovan, Ted Danson, Martin Short.

E’ una serie in cui prevalgono la determinazione, il coraggio e la tenacia di una donna, e che potrebbe essere di esempio per molte persone. Se desiderate guardarla, la trovate in streaming su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche