Il Natale si avvicina, ma su Canale 5 l’informazione non va in vacanza. Mediaset ha infatti scelto una strategia aggressiva per il daytime delle feste, confermando in onda sia Mattino Cinque che Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. Una scelta che, nei fatti, porterà le reti del Biscione a presidiare mattina e pomeriggio mentre Rai 1 rallenterà la programmazione. Con l’obiettivo evidente di provare a insidiare gli ascolti dei competitor, e in particolare de La Vita in Diretta. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Mattino Cinque, la conferma a Natale (ma senza Panicucci)

Come anticipato da Giuseppe Candela su Dagospia, Mattino Cinque continuerà ad andare in onda regolarmente anche durante il periodo natalizio, con uno stop forzato soltanto il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio. Per il resto, il rotocalco mattutino di Canale 5 manterrà il presidio informativo su cronaca, attualità e costume mentre molti programmi concorrenti alleggeriranno il carico. Ci sarà tuttavia una novità alla conduzione, perché Federica Panicucci saluterà il pubblico venerdì 19 dicembre per dedicarsi ai tradizionali appuntamenti in prima serata delle festività: prima il Concerto di Natale e poi Capodanno in Musica.

Resterà quindi al timone soltanto Francesco Vecchi, che proseguirà in solitaria fino al rientro della collega previsto per lunedì 5 gennaio, confermando un copione già sperimentato in altre occasioni.

Nuzzi e Dentro la notizia sfidano La Vita in Diretta

Una strategia analoga è stata studiata da Mediaset per la fascia pomeridiana. Dentro la notizia, show di informazione condotto da Gianluigi Nuzzi, continuerà ad andare in onda anche sotto Natale, con una pausa limitata alle sole giornate del 25 e 26 dicembre e del 1° gennaio. Come riporta infatti Giuseppe Candela su Dagospia, con questa mossa "Nuzzi proverà a recuperare terreno sul competitor, sempre più lontano sul fronte Auditel". La sfida è ovviamente con La Vita in Diretta di Alberto Matano, che da tradizione Rai si prenderà una pausa nel corso delle festività per dare spazio a speciali, film e programmi ‘ridimensionati’.

La strategia di Mediaset per le feste

Nel complesso, la scelta di mantenere in onda Mattino Cinque (seppur senza Panicucci per alcune settimane) e Dentro la notizia indica la volontà di Mediaset di non lasciare scoperto il campo dell’informazione quotidiana nel periodo natalizio, quando una parte del pubblico trascorrerà più tempo a casa e la concorrenza Rai tenderà a privilegiare l’intrattenimento leggero. Per gli affezionati di Canale 5, questo si tradurrà in mattinate e pomeriggi quasi ‘normali’, con cronaca, collegamenti e dibattiti anche tra un pranzo di festa e l’altro. Per Rai 1 si annuncia invece una competizione più serrata del solito sul fronte degli ascolti natalizi.

