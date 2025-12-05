Garlasco in TV, ricostruzione choc dei movimenti di Sempio: "Perché ha fatto quella strada?", Panicucci senza parole Il salotto di Mattino Cinque riapre la discussione con un approfondimento che ripercorre le osservazioni sul DNA e la ricostruzione dei movimenti di Sempio.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

L’ultima puntata di Mattino Cinque ha rimesso al centro dell’attenzione il caso Garlasco. Si è partiti dalle osservazioni sulle recenti indagini legate al DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, ma il punto che ha maggiormente catalizzato la discussione è stato senza dubbio la ricostruzione dei movimenti di Andrea Sempio nel pomeriggio dell’omicidio, mostrata in diretta dall’inviato del programma. Ecco cosa è emerso.

Mattino Cinque: le osservazioni sulle indagini sul DNA

La puntata si è aperta con un servizio dedicato alle novità sulle indagini genetiche, con Federica Panicucci che ha lanciato il collegamento con l’inviato Emanuele Canta. L’inviato ha ripreso innanzitutto il tema dello spostamento del fascicolo di Chiara Poggi, spiegando: "Il difensore dell’ex pm, Mario Venditti, Aiello, aveva proposto di spostare il fascicolo di Chiara Poggi della procura di Pavia a Brescia, il pm si è opposto sottolineando che non ci sono le ragioni per spostare il procedimento perché l’eventuale corruzione non sarebbe legata ad occultare l’omicidio in se, ma ad assicurare l’impunità di un indagato. Inoltre dovrebbe essere l’avvocato di una delle due parti del caso a richiederlo".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sulla question del DNA emersa in questi giorni, sono arrivate nuove considerazioni anche in studio. L’avvocato Gallo ha osservato: "Loro fanno, come dice il dottor Fabbri la comparazione, e se la fanno con Andrea Sempio, la fanno perché hanno gli elementi per portarla avanti e poi comunque, ribadiamolo, mancano delle tracce del DNA di Stasi". A queste parole ha fatto eco Fabbri stesso: "Avendo calcolato calcoli biostatistici, questa perizia ha un valore scientifico, a dispetto di quanto detto dall’avvocato Cataliotti ieri". Poco dopo Gallo ha aggiunto: "Non direi mai che una perizia per un giudice, che sarà oro colato per lui, valga zero".

Garlasco in TV: la ricostruzione del percorso di Sempio e gli elementi che non tornano

Il fulcro della puntata è però arrivato con il secondo collegamento di giornata, quando Panicucci ha passato nuovamente la linea a Emanuele Canta a Garlasco. L’inviato ha spiegato di trovarsi davanti alla strada che porta alla casa della nonna della famiglia Sempio e ha mostrato una ricostruzione dettagliata del percorso dichiarato da Andrea Sempio il giorno dell’omicidio: "Siamo qui, davanti la strada della casa della nonna della famiglia Sempio. Abbiamo fatto una ricostruzione del percorso di Sempio in auto, quello che è emerso è che la strada che avrebbe fatto Andrea Sempio in auto non è la più veloce e logica per arrivare a casa della nonna". L’inviato ha sottolineando che Sempio avrebbe parlato di un gruppo di persone viste lungo il tragitto, che avrebbe catturato la sua attenzione, ma secondo Canta questa versione non coincide con la conformazione del luogo: "Lui ha detto che avrebbe notato un gruppo di persone e si sarebbe fermato per capire che fosse successo. Ma dalla curva da cui sarebbe arrivato e che vedete lì in fondo verso la rotonda non si ha una visuale di questo punto ma solo di quell’incrocio stesso". Un ulteriore elemento evidenziato riguarda l’allungamento del percorso: "Perché Sempio avrebbe fatto questa strada allungando da un chilometro a un chilometro e 800 metri e da due minuti a quattro? Ci chiediamo come mai alle 15 abbia fatto questa strada. Tra l’altro in quel momento in cui è passato non si sapeva ancora nulla perché la madre di Chiara è stata chiamata alle 15:24 quindi le persone visibili qui in zona dovevano essere davvero poche". In collegamento, Bolzan ha fornito uno spunto affermando: "È vero che questi strumenti non siano apparentemente oggettivi, ma quello che farei ora come procura è partendo da questo chiedere e approfondire quale era il percorso che Andrea Sempio e il papà erano soliti fare perché qui entrano in campo altri elementi perché una differenza di comportamento in una giornata specifica potrebbe fare la differenza".

Potrebbe interessarti anche