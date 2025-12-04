Garlasco in Tv, l'avvocato di Venditti attacca De Rensis: "C'è stato un colloquio segreto col procuratore", la replica gelida
Un confronto acceso, fatto di accuse in differita e repliche immediate, riporta in primo piano vecchie ferite e nuove ombre sul caso Garlasco.
La vicenda del delitto di Garlasco, nonostante gli anni trascorsi, non smette di riemergere con forza ogni volta che nuovi elementi, ipotesi o polemiche tornano a circolare. Nell’ultima puntata di Mattino Cinque la discussione si è infiammata a causa delle parole dell’avvocato Aiello e della risposta immediata del legale De Rensis. Quanto accaduto in studio e nei collegamenti ha riportato al centro dell’attenzione un caso che, pur avendo una sentenza definitiva, continua a generare tensioni e sospetti.
Garlasco: le accuse dell’avvocato Aiello
Durante il collegamento dalla sede del Tribunale del Riesame, l’avvocato Aiello ha preso una posizione durissima contro l’attuale corso dell’indagine, sostenendo che tutto ciò che sta accadendo sarebbe, non valido: "E’ una farsa. Il procuratore di Pavia stia violando il giudicato in ogni forma", puntando il dito contro l’intero impianto dell’inchiesta riaperta. Secondo Aiello: "Il fatto che la sentenza di condanna di Stasi abbia valutato le piste alternative, e che si stia facendo un’indagine al costo di un contribuente per un interesse privato di un assassino. Adesso era Venditti che era corrotto, domani sarà un altro. Il problema è che c’è una sentenza che dice che questo uomo è un assassino, finché c’è questa sentenza… C’è stato un colloquio riservatissimo tra il nuovo difensore di Stasi e il procuratore, bene, che lo dicessero, perché mi pare che da questo colloquio segretissimo sia emerso qualcosa", insinuando che da quell’incontro potrebbe essere emerso qualcosa di rilevante.
Mattino Cinque: la risposta immediata di De Rensis
Subito dopo, in diretta, l’avvocato De Rensis ha deciso di intervenire per chiarire alcuni punti, dichiarando che: "Stavolta non si passa in cavalleria" e che certe insinuazioni non potevano essere lasciate senza risposta. Ha spiegato che ogni volta in cui si è recato negli uffici del procuratore Napoleone non è mai stato da solo: "Ogni qual volta io sono andato al colloquio col procuratore Napoleone, sono sempre stati presenti dei suoi sostituti, invito la procura di Pavia ha visionare i filmati: io non ho mai colloquiato da solo col procuratore Napoleone, i colloqui sono sempre avvenuti alla presenza di altri magistrati della procura, insieme alla mia collega Bocellari".
Il caso Poggi continua a far discutere
L’intero scambio avvenuto a Mattino Cinque ha avuto un impatto significativo, perché mette in luce quanto il caso Garlasco continui a essere un terreno minato, dove ogni nuovo elemento rischia di ribaltare vecchie certezze o di alimentare un clima di sospetto. Le parole forti di Aiello e la pronta replica di De Rensis sicuramente saranno seguite da ulteriori sviluppi tra i due.
