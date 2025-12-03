Garlasco in TV, la rivelazione di Lovati sul nuovo testimone misterioso: "Se non esce è meglio" Un confronto che apre nuovi interrogativi, in diretta a Mattino Cinque, molte domande tornano a galla mentre il caso Poggi sembra rimettersi in movimento.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nella puntata odierna di Mattino Cinque si è tornati a parlare del caso Garlasco, ma questa volta il focus non è stato sulle immagini già discusse nei giorni scorsi, bensì sulle considerazioni emerse dal dibattito in studio e dalle parole dell’avvocato Massimo Lovati, che hanno aggiunto nuove teorie sul caso Garlasco, ma questa volta il dibattito si è mosso attorno a un materiale visivo che, pur non essendo nuovo per gli inquirenti, è tornato al centro della discussione pubblica.

Il confronto in diretta a Mattino Cinque e le domande ancora aperte

Durante la trasmissione, la discussione si è concentrata soprattutto sulle reazioni, sui comportamenti e sulle tempistiche di Andrea Sempio, che ruotarono attorno alle ore immediatamente successive al ritrovamento di Chiara. Panicucci ha chiesto all’avvocato Lovati in collegamento: "Cosa ne pensa, avvocato, del fatto che Sempio fosse presente per strada dopo che si diffuse la notizia della morte, ma non abbia chiamato Marco Poggi?". La risposta è stata netta, con Lovati che ha ribadito come quelle circostanze possano assumere rilevanza al massimo nella misura in cui confermano la versione fornita da Sempio e che l’assenza della telefonata potrebbe essere interpretata anche come un gesto di discrezione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A questo punto è intervenuto Gallo, avvocato di Lovati: "Credo che quelle foto siano importanti, ma non credo siano le sole foto che esistano, credo siano solo quelle che la procura ha fatto vedere, perché Normalmente quando una fotografa scatta, realizza molte più foto. Per quanto riguarda quanto si può ricostruire dalle foto, è complicato. È chiaro che se vede la zia di Chiara uscire piangere dall’auto, sapendo che a casa c’era solo Chiara perché i genitori erano in montagna, avrebbe dovuto capire cosa era successo. Bisogna capire in che momento Andrea abbia realmente capito che la ragazza in questione era la sorella del suo amico". Il tema centrale da chiarire, secondo lui, riguarda il momento preciso in cui Sempio avrebbe compreso che la ragazza coinvolta fosse Chiara, considerando che sapeva che quella mattina si trovava sola in casa.

Garlasco: Lovati e le indiscrezioni sul possibile testimone misterioso

Nel dialogo si è inserita anche un’osservazione di Panicucci su un dettaglio raccontato nei giorni scorsi: una giornalista avrebbe riferito a Sempio che era morta una ragazza e, sapendo lui che a casa Poggi c’era solo Chiara, sarebbe stato naturale collegare le informazioni. Su questo punto, però, la discussione resta aperta.

Nel momento più teso del collegamento, Lovati ha aggiunto un elemento che ha spiazzato parte del pubblico: "Io penso potrebbe esserci un testimone che potrebbe uscire e cambiare le cose". Una dichiarazione che, pur non rivelando nulla sul contenuto di questa eventuale testimonianza, ha acceso l’interesse della conduttrice e non solo. Panicucci ha chiesto se si tratterebbe di qualcuno in grado di aiutare o danneggiare Sempio, e soprattutto quando potrebbe emergere. La risposta è stata diretta ma volutamente ambigua: "Io parlo di un testimone che potrebbe venir fuori dopo l’incidente probatorio, che potrebbe andare a favore o a sfavore di Sempio, chi lo sa, se non esce è meglio".

Potrebbe interessarti anche