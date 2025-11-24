Garlasco in Tv, la dottoressa Baldi s’infuria: “La genetista sono io”, Panicucci spiazzata in diretta
Un nuovo confronto acceso nello studio di Mattino Cinque riporta al centro il caso Garlasco, tra dubbi tecnici, scambi tesi e interpretazioni opposte.
Nella puntata di oggi di Mattino Cinque il caso Garlasco è tornato protagonista, con un dibattito che si è velocemente acceso mentre si discutevano la famigerata Impronta 33 e il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi. In studio, come spesso accade quando l’argomento tocca aspetti tecnici e ricostruzioni già contestate, le posizioni degli ospiti si sono divise e gli scambi sono diventati sempre più serrati, spingendo il confronto su una linea particolarmente tesa.
Il confronto tra Zanella e Baldi a Mattino Cinque
Il punto più acceso della trasmissione è arrivato quando Federica Panicucci, dopo aver mostrato un estratto delle parole del nuovo avvocato di Sempio, ha notato la reazione del giornalista Zanella e gli ha chiesto spiegazioni. Lui ha spiegato: "Scuotevo la testa sul termine degradazione, proprio perché la degradazione è ciò che viene meno quando si capisce che De Stefano ha fatto dei test diversi, perché la degradazione si basa tutta sui risultati incostanti. Lui dice degradato perché gli ha dato due risultati diversi, ma lui ha fatto due prove diverse. L’ha spiegato all’inizio il servizio della vostra inviata molto bene. Lui utilizza microlitri diversi, io non sono genetista, però se si usano delle quantità diverse succede questo". La Baldi ha replicato: "Posso interloquire col genetista Zanella? Chiedo scusa". Zanella: "Simpatica la dottoressa Baldi, anzi la giornalista Baldi, buongiorno". Baldi ha continuato: "Buongiorno collega. Purtroppo lì il grosso problema è che De Stefano non ha quantificato. Quando viene fatta la quantificazione del dna, che è un passaggio intermedio tra l’estrazione e la amplificazione, quel test ci dà il grado di degradazione del dna e quindi quello è molto indicativo per poter proseguire e come proseguire. Quindi mancando questo dato tecnico, è chiaro che noi stiamo discutendo sul fatto degradato o non degradato. Che sia degradato è un dato di fatto perché è poco. È poco perché stiamo discutendo da tempo questo argomento, altrimenti non avremmo avuto tutta questa gazzarra sul dna". Ha aggiunto che il quantitativo rilevato era comunque basso e che proprio questa scarsità rende il tema così discusso. La discussione è salita di tono quando si è iniziato a parlare dei numeri citati nelle perizie. Zanella ha incalzato: "Però, dottoressa, a me non risulta che sia appena sopra la soglia, ma lei ha letto la perizia?" e poi ancora: "Ma l’ha letta bene? È 800 non 300. Sennò facciamo come De Stefano, 2-5 microlitri e poi diventano 4". La Baldi ha risposto: "Il problema è che la genetica la faccio io, ho letto le perizie, ma 300 è poco. E le perizie le faccio, abbia pazienza" e ha aggiunto: "Devono essere 3000, quello è un quantitativo abbondante. E c’è qualcosa che va anche sopra i 5000, 10.000. Comunque, con tutta la volontà, non posso discutere di queste cose tecniche con lei. È inutile chiamare un tecnico se poi ovviamente quello che il tecnico dice viene valutato in una maniera non tecnica".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Garlasco, il nodo del DNA e della contaminazione: tensione in studio
In studio, la tensione si è ampliata con l’intervento degli altri ospiti. Brindani ha insistito sul fatto che il DNA fosse comunque leggibile e confrontabile, mentre altri hanno sostenuto che la difesa stesse ormai spostando il proprio asse sull’ipotesi di contaminazione. Anche qui, Baldi ha preferito non sbilanciarsi troppo, ricordando che certe valutazioni spettano al dibattimento e non a lei. Nel corso della puntata si è tornato anche sull’Impronta 33, un elemento sempre più discusso perché indicato come potenzialmente riconducibile a Sempio, ma allo stesso tempo contestato per la qualità e la nitidezza della traccia.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in Tv, il pool di Andrea Sempio esulta: il particolare paragone tra il DNA e l'ecografia al seno
Nel corso della puntata di mercoledì 12 novembre 2025 di Ignoto X, la genetista e il...
Garlasco in tv, il terrore di Savu dal carcere e la certezza choc della nuova genetista
Stando alle parole del nipote l’ex latitante aveva paura di “fare la fine di Chiara ...
Garlasco in TV, la consulenza di Garofano scatena la bufera. Bruzzone: “Anche a Brescia ce l’avevano”
La perizia Linarello in mano all’ex consulente di Andrea Sempio fa ancora discutere:...
Garlasco in TV, parapiglia e lite in studio su Sempio. Gesto drastico di Eleonora Daniele: "Non è così che si fa"
Un confronto acceso esplode all’improvviso nello studio di Storie Italiane, dove opi...
Garlasco, il Dna sulle unghie di Chiara accende la polemica: "Ma per favore!". E Nuzzi punge l'avvocato di Lovati
Nella puntata di Quarto Grado, non manca un ritorno al passato tra la polemica sul t...
Garlasco, il Dna sulle unghie di Chiara: “Ecco la verità dal verbale secretato”. E il confronto con gli amici di Sempio
Garlasco, nuovi sviluppi sul caso Poggi: il DNA sotto le unghie potrebbe indicare Se...
Garlasco in Tv, Gallo a Mattino 5: "Un avvocato difende anche i colpevoli", la stoccata di Federica Panicucci
Nella puntata di mercoledì 12 novembre 2025 si parla ancora del delitto di Garlasco,...
Garlasco in Tv, la previsione di Lovati sulla prima udienza e il ‘mistero’ dei graffi su Alberto Stasi
Stando alle parole dell’ex avvocato di Andrea Sempio dopo il 18 dicembre ci sarà “so...