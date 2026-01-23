Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco in TV, la conferma del biologo Ugo Ricci che riaprì il caso: "Stasi poteva essere già escluso nel 2014"

Tra perizie, consulenze e domande dirette in studio, il biologo forense ripercorre i passaggi chiave della sua consulenza, facendo una rivelazione forte a Mattino Cinque.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

La puntata di stamattina di Mattino Cinque ha riportato al centro dell’attenzione le indagini sul DNA che hanno riavviato il caso Garlasco. Grazie alla presenza in studio di Ugo Ricci, biologo forense che ha contribuito alla riapertura del caso.

Il confronto iniziale in studio a Mattino Cinque

Ad aprire il dibattito è la conduttrice Federica Panicucci, che introduce l’ospite andando subito al cuore della questione con una domanda che non lascia spazio a interpretazioni: "Lei cosa ne pensa? Si poteva arrivare alle medesime considerazioni di oggi già nel 2014, quindi escludere Alberto Stasi dalla scena del delitto già allora?". Una domanda che chiama in causa le perizie e le valutazioni scientifiche disponibili già in passato, chiedendo quindi al biologo un pare complessivo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La risposta di Ricci è chiara: "Certamente si. I risultati sono categorici, e sono stati evidenziati nella perizia Albani, già dimostravano che Alberto Stasi non poteva essere uno dei donatori dei quel DNA". Un’affermazione che in studio segna un momento di forte confronto, interrotto dalla conduttrice per andare avanti.

Caso Garlasco, la conferma dell’avvocato De Rensis

Dopo un servizio firmato da Emanuele Canta, la conduttrice passa a un altro ospite, l’avvocato De Rensis, con Panicucci che sottolinea l’attesa per un nuovo passaggio cruciale: "Avvocato De Rensis, siamo in attesa della perizia della Dottoressa Cattaneo, che potrà essere importante in un modo e nell’altro". Anche qui il riferimento è a un elemento tecnico che potrebbe incidere in maniera decisiva. La replica dell’avvocato lo conferma: "Sarà un passaggio fondamentale insieme alla BPA. È chiaro che qualora l’orario della morte dovesse differire dalle ipotesi che ha portato Alberto in carcere, si apriranno scenari molto diversi".

Il racconto della consulenza e delle analisi del biologo Ricci

La parola torna poi a Ricci quando Panicucci riporta l’attenzione al 2023 e al momento in cui il biologo forense venne coinvolto direttamente: "Ritorniamo a quel 2023, lei viene contattato da Bocellari e De Rensis per una consulenza, che poi verrà depositata. Ci racconta come è andata?". La risposta di Ricci riassume brevemente tutto: "Il team mi contattò, e poi ho avuto un colloquio con l’avvocato di De Rensis, che mi interrogò per due volte consecutive per accertarsi che ciò potessi essere del tutto imparziale nelle mie considerazioni. Dopo di che ho avuto i tracciati elettroforetici di De Stefano, ho avuto la relazione di Linarello che conteneva il DNA di Andrea Sempio, che poi è stato confermato attraverso la perizia Albani. Le mie valutazioni hanno portato a delle conclusioni sovrapponibili a quelle della perizia Albani. Le valutazioni sono state poi su richiesta del team di avvocati, valutate imparzialmente da un professore di Berlino esperto del cromosoma Y, a cui ho mandato i tracciati elettroforetici e i profili A e B anonimi corrispondenti all’indagato e ad Alberto Stasi. I risultati, che sono stati trascritti in una relazioni che ho allegato alla mia, riportavano gli stessi risultati che la dottoressa Albani ci conferma nel proprio elaborato".

Potrebbe interessarti anche

Garlasco Ore 14 Sera cosa successo puntata 4 dicembre 2025

Garlasco, l'avvocato De Rensis furioso: "Inutile venire qui, sono fandonie!". E Milo Infante interviene: cosa è successo

Nella puntata di Ore 14 Sera, oltre al risultato della perizia della dottoressa Deni...
Garlasco, caos da Giletti: "Aveva il QI più basso di uno yogurt scaduto?". E critica De Rensis: "Sarebbe molto grave"

Garlasco, caos da Giletti: "Aveva il QI più basso di uno yogurt scaduto?". E De Rensis attacca: "Lui lavora e noi no"

A Lo Stato delle Cose si discute del Dna sulle unghie di Chiara e De Rensis, avvocat...
Salvo Sottile Antonio De Rensis

Garlasco in Tv, Sottile: "Mettono in cattiva luce Alberto Stasi". De Rensis sbotta: "Troppo fumo negli occhi"

La puntata di Far West di lunedì 20 gennaio 2026 ha dedicato ampio spazio al delitto...
Andrea Sempio Luciano Garofano

Garlasco in Tv, il giallo della lista coi 30 punti di contatto Sempio-Chiara: “Non depositata”. E Garofano smonta la perizia

Gran parte della puntata di Ore 14 Sera di giovedì 18 dicembre 2025 è stata dedicata...
Garlasco, Antonio De Rensis Massimo Giletti

Garlasco in Tv, Giletti turbato: "Questo è un segnale pro-Stasi”. De Rensis attacca sul Dna di Sempio: "Giravano con i guanti?"

Nella puntata del 1° dicembre 2025 de Lo Stato delle Cose Massimo Giletti sottolinea...
Alberto Stasi - Chiara Poggi

Garlasco in Tv, la difesa di Stasi contro la famiglia Poggi: la verità sui contenuti a luci rosse del pc

Gli avvocati hanno commentato la nuova consulenza di parte parlando di “dati non con...
Alberto Stasi - Andrea Sempio

Garlasco in TV, la rivelazione del consulente di Stasi dopo l’udienza (e Sempio festeggia)

Il biologo genetista Ugo Ricci ha discusso i risultati delle analisi dell’incidente ...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, l’avvocato di Sempio: “14 punti di contatto con Chiara Poggi”. Poi la rivelazione di De Rensis

Liborio Cataliotti ha ricostruito i possibili oggetti toccati sia dal suo assistito ...
Chiara Poggi - Alberto Stasi

Garlasco in TV, il mistero del fazzoletto e la finestra temporale di Stasi: cosa non torna

A Mattino Cinque è stato analizzato il percorso compiuto da Stasi in bici per raggiu...

Personaggi

Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis
Giada Bocellari

Giada Bocellari
Anna Vagli

Anna Vagli

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963