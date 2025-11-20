Garlasco in TV, screzio in diretta tra Paniucci e l'avvocato di Sempio, Cataliotti: "La sua inviata è più educata di lei"
I retroscena dello studio di Mattino Cinque, lo scontro a fuoco tra l’avvocato Cataliotti e la conduttrice Federica Panicucci, e la verità ancora in bilico sul caso di Garlasco.
Nel dibattito acceso sul delitto di Garlasco, l’intervento dell’avvocato Liborio Cataliotti in collegamento con Mattino Cinque ha offerto nuovi spunti e, allo stesso tempo, ha messo in luce un clima di evidente tensione con Federica Panicucci. L’approfondimento, nato per fare chiarezza sugli sviluppi delle indagini, è rapidamente diventato un botta e risposta serrato, con toni che solo a tratti sono riusciti a ritrovare un’apparente calma.
Il collegamento con Cataliotti e la posizione della difesa di Sempio
Fin dai primi minuti del collegamento, l’avvocato ha descritto con precisione il lavoro che la difesa sta preparando in vista del 18 dicembre, data del confronto con il perito nominato dal giudice. Cataliotti ha spiegato: "Oggi ci vedremo per fare il punto della situazione, decideremo le domande da fare al perito nominato dal giudice il 18 dicembre, e delineeremo la strategia difensiva. No, non sono previste analisi a carico del mio assistito, tutto è stato già fatto. L’unica cosa che posso rivelare dei verbali dell’incidente probatorio, è che oggi discuteremo come formalizzare le nostre valutazioni scientifiche. Sulla traccia dell’incidente 33, che resta fuori da tutto questo, siamo assolutamente tranquilli, serve un alto numero di corrispondenze, il nostro esperto Palmegiani si è consultato con i massimi esperti italiani, e su questo possiamo essere un po’ sfrontati, vi dico che non è di Andrea Sempio".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Mattino Cinque: le frizioni dell’avvocato Cataliotti con Federica Panicucci
La tensione in studio è aumentata quando, dopo essersi consultata con gli ospiti in tudio, Federica Panicucci ha sottolineato che "in studio De Rensis fa notare che non ci sono evidenze di telefonate di Andrea Sempio verso il telefonato di Marco Poggi". Cataliotti ha replicato: "Non c’è evidenza semplicemente perché il telefono non prendeva". Pochi minuti dopo, lo scambio è diventato ancora più tagliente, soprattutto quando la conduttrice ha ricordato che "Già cinque esperti hanno ricondotto alcune prove a Sempio", provocando la reazione piccata dell’avvocato, che intanto stava parlando e ha ribattuto: "Aspetti aspetti, se non mi lascia finire io però prendo questo auricolare e me ne vado, lo lascio alla sua inviata e collega, che è molto più educata di lei. Lei quali competenze ha? È un avvocato?". Un momento di forte gelo, che ha lasciato trasparire tutto il nervosismo accumulato in un confronto che avrebbe dovuto restare tecnico ma che, nei fatti, ha mostrato ripetuti scarti emotivi.
Il nodo dello scontrino e le valutazioni della difesa
Ad inizio collegamento Cataliotti ha anche commentato il ruolo dello scontrino, spesso indicato come un possibile alibi, dicendo: "Io prego che si estenda il momento utile della realizzazione dell’omicidio, così si smetterebbe di parlare di questo scontrino. È una prova vera, che non può essere comunque un alibi, dato che non fornisce la targa, ma a chi dice che la smentita di un alibi rappresenti una prova di colpevolezza, dico di andarsi a leggere le sentenze della corte di cassazione". Secondo il legale, dunque, lo scontrino resta un elemento marginale, che viene troppo spesso forzato nel dibattito pubblico, mentre i "primi responsi" delle nuove analisi sarebbero, a suo dire, "assolutamente favorevoli alla posizione di Andrea Sempio".
Potrebbe interessarti anche
Garlasco, nuovo super-testimone distrugge l’alibi di Sempio. Svolta sullo scontrino: “Non l’ha fatto Andrea”. La reazione in TV del suo avvocato
In mattinata una testimonianza raccolta dai carabinieri di Milano su quanto successo...
Garlasco in Tv, l’ultima ipotesi sulla morte di Chiara e il falso alibi di Sempio (secondo Taormina)
Econdo il consulente della famiglia Poggi Chiara non avrebbe avuto il tempo di difen...
Garlasco, l'avvocato di Lovati choc: “Lo scontrino di Sempio? Carta straccia, ecco perché”, le parole che scatenano il caos
Il legale di Massimo Lovati, Fabrizio Gallo, mette in discussione il principale alib...
Garlasco, Gianluigi Nuzzi deluso: "Non ce l'ha detto". E il nuovo avvocato di Sempio svela: "Ecco perché è innocente"
Nella puntata del 17 ottobre, tante novità sul delitto di Garlasco e le parole del n...
Delitto Garlasco in TV, svelato l’interrogatorio ‘nascosto’ di Andrea Sempio: cosa non torna
Nel verbale del 2017 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi parla dell’im...
Garlasco in TV, nuovi dubbi su Sempio: la prova ‘su strada’ da Vigevano e le bordate degli avvocati
Il percorso del 37enne fino al parcheggio del famoso scontrino continua a fare discu...
Garlasco, l'avvocato Fabrizio Gallo ammiccante con Federica Panicucci: "Ad una PM come lei risponderei subito"
Rivelazioni incandescenti a Mattino Cinque sul caso Garlasco: l’avvocato Gallo punta...
Garlasco, Lovati show con Corona, le pagelle ai conduttori TV: “Infante, Panicucci, Giletti, ecco chi è il peggiore”
Stando alle ultime indiscrezioni Andrea Sempio avrebbe pensato al giurista romano pe...