Garlasco in TV, emergono discrepanze sulle nuove foto di Sempio dopo l'omicidio: "Indossa una maglia a maniche lunghe"
Un confronto acceso tra analisi tecniche, ricostruzioni contrastanti e vecchie fratture che riemergono in diretta a Mattino Cinque, mentre il caso Garlasco alimenta dubbi.
Nella puntata odierna di Mattino Cinque il clima si è acceso fin dai primi minuti, quando in studio sono state mostrate alcune fotografie risalenti al pomeriggio del 13 agosto 2007, immagini rimaste inedite per anni e oggi al centro del dibattito per il loro possibile peso nella ricostruzione delle ore immediatamente successive alla morte di Chiara Poggi. Pur non rappresentando una prova definitiva, le foto hanno alimentato una lunga discussione, trasformandosi in uno scambio teso tra gli ospiti, che hanno analizzato ogni dettaglio mentre emergevano nuove domande sulla versione fornita da Andrea Sempio nel corso degli anni.
Caso Garlasco: le foto di Sempio nelle ore successive all’omicidio
Le immagini, scattate tra le 15 e le 16 circa di quel pomeriggio, mostrano Sempio con il padre mentre si avvicinano alla zona di via Pascoli, dove in quei minuti stavano confluendo carabinieri e soccorritori. In alcune foto compaiono anche i familiari di Chiara, comprese la zia e le cugine, circostanza che ha dato il via a una serie di osservazioni in studio. Uno dei primi a intervenire è stato Brindisi, che si è chiesto con tono diretto: "Possibile che oltre a non aver sentito Marco Poggi nei giorni successivi alla morte di Chiara, vedendo la zia e le cugine della ragazza non abbia pensato a chiedere loro informazioni più precise di quanto fosse successo?". Una domanda che Federica Panicucci ha subito rafforzato nello studio di Mattino Cinque, chiedendosi a sua volta perché Sempio avesse cercato due amici ma non Marco.
Mattino Cinque: lo scambio tra gli ospiti e i dubbi emersi
Le fotografie hanno poi aperto un secondo fronte di discussione, concentrato su alcuni particolari visivi. Emanuela Carcano ha notato che Sempio, nelle immagini, sembra indossare una maglietta a maniche lunghe nonostante fosse pieno agosto, chiedendosi a cosa potesse essere dovuta quella scelta. Altri ospiti hanno provato a interpretare il dettaglio, ma è stato Roberto Alessi a introdurre un ulteriore elemento osservando la capigliatura di Sempio, secondo lui i capelli apparivano meno voluminosi rispetto ad altri scatti di quel periodo, quasi come se non fossero stati appena lavati. "Normalmente dopo un omicidio la prima cosa che farebbe una persona è farsi una bella doccia", ha osservato, facendo intendere che quel dettaglio potesse essere significativo. Considerando il caso, molte delle affermazioni emerse in studio venivano accolte con prudenza dagli ospiti e dalla conduttrice presenti, ma allo stesso tempo gli interrogativi si moltiplicavano. La presenza di Sempio in due momenti distinti sulla scena, la rapidità con cui sarebbe tornato sul luogo dopo aver appreso cosa fosse accaduto e la dinamica dei suoi spostamenti sono stati al centro del dialogo, con gli ospiti che hanno cercato di dare un senso a ogni scatto emerso.
