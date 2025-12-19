Garlasco in TV, la frecciata del legale De Rensis all'avvocato Aiello, Federica Paniccucci gira il coltello nella piaga Tensioni, parole pesanti e un botta e risposta che in studio a Mattino Cinque riaccende il confronto sul caso Garlasco.

Il caso Garlasco continua a riaffiorare nel dibattito televisivo, riportando con sé un carico di tensioni mai sopite. A Mattino Cinque il confronto si accende attorno a una frase che finisce per catalizzare l’attenzione dello studio. Ecco cosa è successo in diretta nel programma di Federica Panicucci.

Caso Garlasco: la frase di Aiello che accende lo scontro

Nel corso della trasmissione viene mandata in onda una dichiarazione pronunciata il giorno prima dall’avvocato Aiello. Il tono è ironico, affilato, costruito per lasciare il segno: "Oggi si è palesato in aula a Pavia il titolare effettivo del subappalto di manodopera nel cantiere della revisione [Stasi n.b.], sarei curioso di capire se sia soddisfatto e in quale veste sarà registrato al verbale di udienza, se spettatore abusivo o talent scout o osservatore interessato". Parole che non passano inosservate e che colpiscono per la stoccata finale. È lì che la dichiarazione smette di essere solo una constatazione e diventa una frecciata vera e propria, un gioco di parole e un’allusione che non sono piaciute agli ospiti in studio, in particolare all’avvocato De Rensis, che rappresenta proprio l’uomo citato indirettamente nel discorso.

Mattino Cinque: la replica di De Rensis davanti alle telecamere

De Rensis è in studio e la risposta arriva subito dalla parte interessata: "C’è qualche esperto di edilizia? Perché io sui subappalti non sono molto ferrato. Che si inizia a far seguire a questi proclami delle azioni allora". Subito dopo, però, il tono si fa più serio: "Io ho sempre detto che il primo rispetto assoluto va ad una ragazza meravigliosa che non c’è più". Un passaggio che interrompe la polemica e richiama tutti a un livello diverso di attenzione, ricordando il contesto umano che sta dietro al caso.

Il peso dell’ultima frase e la domanda di Federica Panicucci

Il momento più netto arriva nella parte finale della risposta, quando De Rensis si sofferma su una delle espressioni usate da Aiello: "Parlare di talent scout per un uomo che dorme in carcere mi sembra strano, perché chi è in carcere non è in una posizione privilegiata". A quel punto Federica Panicucci chiede all’ospite in studio Elisabetta Cametti: "C’è una cosa che non mi spiego, perché l’avvocato Aiello, avvocato di Venditti, si interessa tanto a quello che è accaduto ieri?". Elisabetta Cametti: "Io noto che ci sia una grande indignazione dagli avvocati di parte civile per la presenza di Stasi, ma perché invece nessuno solleva il dubbio sul perché fosse assente Sempio?".

