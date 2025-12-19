Trova nel Magazine
Garlasco in TV, la frecciata del legale De Rensis all'avvocato Aiello, Federica Paniccucci gira il coltello nella piaga

Tensioni, parole pesanti e un botta e risposta che in studio a Mattino Cinque riaccende il confronto sul caso Garlasco.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Il caso Garlasco continua a riaffiorare nel dibattito televisivo, riportando con sé un carico di tensioni mai sopite. A Mattino Cinque il confronto si accende attorno a una frase che finisce per catalizzare l’attenzione dello studio. Ecco cosa è successo in diretta nel programma di Federica Panicucci.

Caso Garlasco: la frase di Aiello che accende lo scontro

Nel corso della trasmissione viene mandata in onda una dichiarazione pronunciata il giorno prima dall’avvocato Aiello. Il tono è ironico, affilato, costruito per lasciare il segno: "Oggi si è palesato in aula a Pavia il titolare effettivo del subappalto di manodopera nel cantiere della revisione [Stasi n.b.], sarei curioso di capire se sia soddisfatto e in quale veste sarà registrato al verbale di udienza, se spettatore abusivo o talent scout o osservatore interessato". Parole che non passano inosservate e che colpiscono per la stoccata finale. È lì che la dichiarazione smette di essere solo una constatazione e diventa una frecciata vera e propria, un gioco di parole e un’allusione che non sono piaciute agli ospiti in studio, in particolare all’avvocato De Rensis, che rappresenta proprio l’uomo citato indirettamente nel discorso.

Mattino Cinque: la replica di De Rensis davanti alle telecamere

De Rensis è in studio e la risposta arriva subito dalla parte interessata: "C’è qualche esperto di edilizia? Perché io sui subappalti non sono molto ferrato. Che si inizia a far seguire a questi proclami delle azioni allora". Subito dopo, però, il tono si fa più serio: "Io ho sempre detto che il primo rispetto assoluto va ad una ragazza meravigliosa che non c’è più". Un passaggio che interrompe la polemica e richiama tutti a un livello diverso di attenzione, ricordando il contesto umano che sta dietro al caso.

Il peso dell’ultima frase e la domanda di Federica Panicucci

Il momento più netto arriva nella parte finale della risposta, quando De Rensis si sofferma su una delle espressioni usate da Aiello: "Parlare di talent scout per un uomo che dorme in carcere mi sembra strano, perché chi è in carcere non è in una posizione privilegiata". A quel punto Federica Panicucci chiede all’ospite in studio Elisabetta Cametti: "C’è una cosa che non mi spiego, perché l’avvocato Aiello, avvocato di Venditti, si interessa tanto a quello che è accaduto ieri?". Elisabetta Cametti: "Io noto che ci sia una grande indignazione dagli avvocati di parte civile per la presenza di Stasi, ma perché invece nessuno solleva il dubbio sul perché fosse assente Sempio?".

Potrebbe interessarti anche

Garlasco, De Rensis smentisce l'avvocato Aiello e punge con stile: "Mai fatto, nemmeno davanti alle star"

Garlasco, De Rensis smentisce l'avvocato Aiello e punge con stile: "Mai fatto, nemmeno davanti alle star"

Nella puntata di Ore 14 Sera, l'avvocato De Rensis smentisce Domenico Aiello sul col...
Garlasco quarto grado cosa successo puntata 5 dicembre 2025

Garlasco, Bruzzone a Quarto Grado scatena i social: "Si vendica di Ore 14 sera". E l'avvocato Aiello "si rimangia tutto"

Nella puntata del 5 dicembre di Quarto Grado, l'avvocato Aiello chiede 'scusa' a De ...
Antonio De Rensis

Garlasco in Tv, l'avvocato di Venditti attacca De Rensis: "C'è stato un colloquio segreto col procuratore", la replica gelida

Un confronto acceso, fatto di accuse in differita e repliche immediate, riporta in p...
Chiara Poggi Antonio De Rensis

Garlasco in Tv, le chiamate cancellate dal telefono di casa Poggi. E De Rensis su Stasi: "Ecco quando chiederemo la revisione"

Gran parte della puntata di Ore 14 Sera di giovedì 11 dicembre 2025 è stata dedicata...
Garlasco, caos da Giletti: "Aveva il QI più basso di uno yogurt scaduto?". E critica De Rensis: "Sarebbe molto grave"

Garlasco, caos da Giletti: "Aveva il QI più basso di uno yogurt scaduto?". E De Rensis attacca: "Lui lavora e noi no"

A Lo Stato delle Cose si discute del Dna sulle unghie di Chiara e De Rensis, avvocat...
Andrea Sempio

Garlasco in TV: l’udienza decisiva agita Sempio, De Rensis 'glaciale'. Le accuse della famiglia Poggi  

Oggi in aula a Pavia sono stati mostrati i risultati dell'incidente probatorio. Asse...
Fabio Lombardi e Antonio De Rensis

Garlasco in TV, scontro tra l'avvocato de Rensis e il giornalista Lombardi a Mattino Cinque: "Non si deve permettere"

Un confronto teso a Mattino Cinque riaccende il dibattito sul caso Garlasco e lascia...
Mattino Cinque News - Federica Panicucci

Garlasco in TV, l'indagine di Mattino Cinque inchioda Sempio: "Ecco perché è impossibile fosse a Vigevano"

Un approfondimento che riporta al centro del dibattito di Mattino Cinque il caso Gar...
Garlasco Ore 14 Sera cosa successo puntata 4 dicembre 2025

Garlasco, l'avvocato De Rensis furioso: "Inutile venire qui, sono fandonie!". E Milo Infante interviene: cosa è successo

Nella puntata di Ore 14 Sera, oltre al risultato della perizia della dottoressa Deni...

